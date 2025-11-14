Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

14 листопада 2025 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2025
Text

21:59 Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Глава держави вивів з нього міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Документ набрав чинності з дня його опублікування.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 14 листопада. 

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", голова комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Франак Вячорка — Білоруський журналіст, медіаексперт;
  • Володимир Карпич — т.в.о директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Леся Забуранна — голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Ростислав Ящишин — начальник відділення комунікації 63 ОМБр.

Нагадаємо, 12 листопада уряд вніс до Ради подання про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Вони стали фігурантами корупційної справи "Мідас". 

Обов’язки міністра енергетики тимчасово виконуватиме заступник Микола Колісник. Водночас замість Галущенко зараз працюватиме його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:30 Дніпровський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж

18:26 В Україні вимикатимуть світло — графіки на завтра

18:25 Дорога незворотна — що буде з курсом долара і євро в Україні

18:24 Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих

18:13 Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Корупція в енергетиці — Гринчук відреагувала на звинувачення

18:10 Риби стало більше — ціни на одеському Привозі

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

17:59 Азербайджан вимагає від РФ пояснень за удар по посольству в Києві

17:39 ГУР заблокувало ключову логістичну артерію в Росії — відео

18:30 Дніпровський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж

18:26 В Україні вимикатимуть світло — графіки на завтра

18:25 Дорога незворотна — що буде з курсом долара і євро в Україні

18:24 Зеленський відзначив Героїв та передав нагороди родинам загиблих

18:13 Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Корупція в енергетиці — Гринчук відреагувала на звинувачення

18:10 Риби стало більше — ціни на одеському Привозі

17:59 Азербайджан вимагає від РФ пояснень за удар по посольству в Києві

17:39 ГУР заблокувало ключову логістичну артерію в Росії — відео

17:37 Коломойський відреагував на скандал з Міндічем — що сказав

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

11 листопада

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

14 листопада 2025 р. 13:05
Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

14 листопада 2025 р. 08:00
Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

13 листопада 2025 р. 18:15
США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

13 листопада 2025 р. 13:00
В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025 р. 08:00
Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

12 листопада 2025 р. 21:59
Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

12 листопада 2025 р. 19:59
Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2025 р. 18:13

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації