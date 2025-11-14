Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Глава держави вивів з нього міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Документ набрав чинності з дня його опублікування.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 14 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", голова комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;

Франак Вячорка — Білоруський журналіст, медіаексперт;

Володимир Карпич — т.в.о директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА;

Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Леся Забуранна — голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олег Постернак — політтехнолог;

Ростислав Ящишин — начальник відділення комунікації 63 ОМБр.

Нагадаємо, 12 листопада уряд вніс до Ради подання про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Вони стали фігурантами корупційної справи "Мідас".

Обов’язки міністра енергетики тимчасово виконуватиме заступник Микола Колісник. Водночас замість Галущенко зараз працюватиме його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.