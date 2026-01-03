Відео
Україна
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15

Президент США Дональд Трамп проводить пресконференцію за результатами військової операції Сполучених Штатів у Венесуелі в суботу, 3 січня. Також Вашингтону вдалося захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину.

Дивіться про це та не тільки в прямій трансляції на Новини.LIVE.

Про що говоритиме Трамп на пресконференції

Дональд Трамп спілкується з журналістами після того, як США заявили про захоплення подружжя Мадуро та їх евакуацію з Венесуели. 

Нагадаємо, що американський президент розкрив деталі операції в Венесуелі. За його словами, ці дії мали вражаючий результатом.

Також після того, як американський спецпідрозділ "Дельта" захопив Мадуро і його дружину, їм висунули звинувачення.

18:39 Румунські прикордонники не впускають авто в країну — що вимагають

18:39 Референдум в Україні — Арахамія пояснив умови проведення

18:33 Трамп показав Мадуро після його затримання — перше фото

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

18:12 Різкий удар по здоровʼю метеозалежних — прогноз магнітних бур

18:04 Арахамія відповів, хто має ухвалювати рішення щодо мирної угоди

17:54 Школи Одеси змінюють формат через обстріли та брак кадрів

17:49 Після російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення з однією лінією

17:45 Українців попереджають про фішингові атаки — що треба знати

17:44 У Раді озвучили можливі строки проведення виборів в Україні

