Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025
Text

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025
Text

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Генерал-лейтенант Кирило Буданов офіційно підтвердив, що погодився очолити Офіс президента після відповідної пропозиції Володимира Зеленського. У своєму зверненні він наголосив, що вважає це призначення можливістю зосередитися на стратегічній безпеці держави в історично важливий час.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 2 січня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Дмитро Гордон — журналіст. 

Нагадаємо, 2 січня Зеленський заявив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента. Він вважає, що нашій країні зараз потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки.

Після цього Буданов прийняв пропозицію Зеленського. Він заявив, що для нього це честь і відповідальність. 

Водночас новим очільником ГУР став Олег Іващенко. До цього він обіймав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

17:51 Обстріл багатоповерхівки в Харкові — фоторепортаж наслідків

17:35 Доходи рекордно низькі — яке місто Польщі визнали найбіднішим

17:26 Зеленський анонсував кадрові зміни керівництва ДПСУ

17:15 Ситуація з енергосистемою на Одещині — які прогнози

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Вигідний час для обміну минув — що буде з курсом долара та євро

17:10 Зеленський призначив нового начальника ГУР — хто ним став

17:08 Коли покращиться ситуація зі світлом — відповідь експерта

17:08 У Карпатах сніголавинна небезпека — у ДСНС застерігають туристів

17:07 Стала відома сума відступних, які Карпати виплатять Лупашку

17:51 Обстріл багатоповерхівки в Харкові — фоторепортаж наслідків

17:35 Доходи рекордно низькі — яке місто Польщі визнали найбіднішим

17:26 Зеленський анонсував кадрові зміни керівництва ДПСУ

17:15 Ситуація з енергосистемою на Одещині — які прогнози

17:12 Вигідний час для обміну минув — що буде з курсом долара та євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10 Зеленський призначив нового начальника ГУР — хто ним став

17:08 Коли покращиться ситуація зі світлом — відповідь експерта

17:08 У Карпатах сніголавинна небезпека — у ДСНС застерігають туристів

17:07 Стала відома сума відступних, які Карпати виплатять Лупашку

17:05 Застава під час оренди квартири — коли власник може не повертати

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня 2025

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

19:33 Скандали, трагедії та зміна влади в Одесі — чим запам'ятався 2025

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня 2025

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025
Text

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00
Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33
Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49
Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

31 грудня 2025 р. 13:11
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації