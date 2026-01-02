Генерал-лейтенант Кирило Буданов офіційно підтвердив, що погодився очолити Офіс президента після відповідної пропозиції Володимира Зеленського. У своєму зверненні він наголосив, що вважає це призначення можливістю зосередитися на стратегічній безпеці держави в історично важливий час.

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Дмитро Гордон — журналіст.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський заявив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента. Він вважає, що нашій країні зараз потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки.

Після цього Буданов прийняв пропозицію Зеленського. Він заявив, що для нього це честь і відповідальність.

Водночас новим очільником ГУР став Олег Іващенко. До цього він обіймав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.