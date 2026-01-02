Президент України Володимир Зеленський повідомив про активні дипломатичні стосунки з Туреччиною, Сполученими Штатами та Європою на початку нового року. Йде робота над відновленням обміну полоненими та важливими деталями мирного плану.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 2 січня.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Олександр Симчишин — міський голова Хмельницького;
- Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
- Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
- Едуард Бардін — капітан заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади;
- Олег Постернак — політтехнолог;
- Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони.
Нагадаємо, 1 січня Зеленський анонсував серію ключових зустрічей щодо миру. Наступний тиждень буде плідним на переговори.
А 31 грудня Україна, США і ЄС провели переговори. Рустем Умєров розкрив деталі та поінформував президента про результати розмови.