Президент України Володимир Зеленський повідомив про активні дипломатичні стосунки з Туреччиною, Сполученими Штатами та Європою на початку нового року. Йде робота над відновленням обміну полоненими та важливими деталями мирного плану.

Нагадаємо, 1 січня Зеленський анонсував серію ключових зустрічей щодо миру. Наступний тиждень буде плідним на переговори.

А 31 грудня Україна, США і ЄС провели переговори. Рустем Умєров розкрив деталі та поінформував президента про результати розмови.