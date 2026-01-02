Відео
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активні дипломатичні стосунки з Туреччиною, Сполученими Штатами та Європою на початку нового року. Йде робота над відновленням обміну полоненими та важливими деталями мирного плану.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 2 січня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Олександр Симчишин — міський голова Хмельницького;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Едуард Бардін — капітан заступник командира батальйону безпілотних систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмової Таврійської бригади;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, 1 січня Зеленський анонсував серію ключових зустрічей щодо миру. Наступний тиждень буде плідним на переговори.

А 31 грудня Україна, США і ЄС провели переговори. Рустем Умєров розкрив деталі та поінформував президента про результати розмови.

13:40 Зеленський призначив Буданова керівником Офісу президента

13:40 Готуйтеся до дуже сильної магнітної бурі — які прогнози фахівців

13:30 Інвестори вже не роблять ставку на долар — прогноз на 2026 рік

13:21 Ковзанярський стадіон у Мілані: серце олімпійського льоду ОІ-2026

13:19 Олена Буйневич стала помічницею одеського нардепа — у кого саме

13:18 Трамп пригрозив Ірану через протести в країні — що сказав

13:14 Який вигляд має Чорнобильська зона відчуження взимку — фото

13:07 Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні — де потепліє

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

13:02 План-графік перевірок на 2026 рік — до кого прийде податкова

13:00 Розрахунок "Зимовою тисячею" — які магазини потрапили до списку

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня 2025

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

19:33 Скандали, трагедії та зміна влади в Одесі — чим запам'ятався 2025

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня 2025

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

