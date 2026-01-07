Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в избирательном законодательстве могут произойти уже в феврале. В то же время глава государства отмечает, что многое зависит от переговоров по миру и их результата. Если Украине удастся достичь договоренностей в январе, то февраль может стать месяцем по законодательству.
Смотрите об этом и не только в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
- американский дипломат Джон Гербс;
- народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко;
- израильский журналист Сергей Ауслендер.
Напомним, стало известно, когда состоится заседание рабочей группы по проведению выборов во время войны.
А также заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик объяснил, как быстро возможно организовать избирательный процесс в Украине.