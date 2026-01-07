Видео
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE.
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE.

Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE.

7 января 2026 г. 18:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в избирательном законодательстве могут произойти уже в феврале. В то же время глава государства отмечает, что многое зависит от переговоров по миру и их результата. Если Украине удастся достичь договоренностей в январе, то февраль может стать месяцем по законодательству.

Смотрите об этом и не только в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • американский дипломат Джон Гербс;
  • народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко;
  • израильский журналист Сергей Ауслендер.

Напомним, стало известно, когда состоится заседание рабочей группы по проведению выборов во время войны.

А также заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик объяснил, как быстро возможно организовать избирательный процесс в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00
Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10
Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

6 января 2026 г. 13:05
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

5 января 2026 г. 18:15
Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

5 января 2026 г. 13:11

