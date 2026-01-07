Видео
Видео

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00

Text

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация в Париже провела встречи с представителями Коалиции желающих, украинской делегацией, европейскими партнерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сторонам удалось достичь значительного прогресса. Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВСУ есть и будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии. Их численность после прекращения войны составит 800 тысяч.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 7 января

Ведущая с гостями обсудят ситуацию на фронте, в частности на Константиновском и Гуляйпольском направлениях, а также риски безопасности для Запорожья. Гости эфира прокомментируют договоренности Украины с Францией и Великобританией по развертыванию многонациональных сил после войны, результаты встреч коалиции желающих и подготовку документов о гарантиях безопасности.

В эфире также прозвучат итоги о переговорах в Париже, роль США в мониторинге прекращения огня и заявления европейских лидеров относительно будущей архитектуры безопасности. Отдельно в фокусе внимания будет и экономический блок: рекордный курс доллара, падение доходов России от экспорта нефти и изменения на мировом энергетическом рынке.

Также часть эфира уделят ситуации в украинской энергетике, развитию децентрализованной генерации, а также социальной политике: поддержке ВПЛ и ветеранов, жилищным программам и планам государства на 2026 год.

Приглашенные гости:

  • Андрей Шаповалов, главный сержант 3-го механизированного батальона
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент КНУ имени Тараса Шевченко
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Сергей Козырь, народный депутат, комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий
  • Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал заявление о финансировании восстановления Украины после войны.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты от встречи "Коалиции желающих".

