Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция arrow
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января 2026
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

2 января 2026
Text

17:57 Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025
Text

23:33 Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 6 января, в Париже в Елисейском дворце проходит встреча лидеров так называемой "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по пяти пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Новини.LIVE.

Что обсудят на "Коалиции желающих"

После двусторонних переговоров Зеленского с Эмманюэлем Макроном ожидается совместное заявление Франции, Украины, Великобритании и Германии.

Во время сегодняшнего заседания лидеры обсудят прекращение огня и каким образом будет вестись наблюдение за линией разграничения.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности обсудят лидеры на встрече "Коалиции желающих".

Также глава государства говорил о возможном присутствии европейских войск на территории Украины в рамках "Коалиции желающих".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

09:19 Морские дроны в корне изменили войну в Черном море — эксперт

09:13 Трамп не исключает повторной военной операции США в Венесуэле

09:11 РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" — как отработали силы ПВО

09:04 Довбик может перейти в клуб, где играют два украинца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

08:50 Отсутствие долгов — какую справку требуют у клиентов Нафтогаза

08:49 Киев засыпало снегом — какая ситуация на улицах

08:46 Порты стали легкой мишенью — почему Европе советуют экранопланы

08:46 РФ за сутки почти 900 раз атаковала Запорожье — есть погибший

09:19 Морские дроны в корне изменили войну в Черном море — эксперт

09:13 Трамп не исключает повторной военной операции США в Венесуэле

09:11 РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" — как отработали силы ПВО

09:04 Довбик может перейти в клуб, где играют два украинца

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Отсутствие долгов — какую справку требуют у клиентов Нафтогаза

08:49 Киев засыпало снегом — какая ситуация на улицах

08:46 Порты стали легкой мишенью — почему Европе советуют экранопланы

08:46 РФ за сутки почти 900 раз атаковала Запорожье — есть погибший

08:26 Шуляк объяснила, почему голосование онлайн и по почте невозможно

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

31 декабря 2025

19:47 Пожелания в канун Нового года 2026 — поздравления от одесситов

14:30 В четырех областях массово увольняют людей — где найти работу

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

5 января 2026 г. 18:15
Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

5 января 2026 г. 13:11
Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026 г. 8:00
Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

3 января 2026 г. 18:15
Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

2 января 2026 г. 17:57
Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

2 января 2026 г. 13:02
Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

2 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации