Сегодня, 6 января, в Париже в Елисейском дворце проходит встреча лидеров так называемой "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по пяти пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на Новини.LIVE.

Что обсудят на "Коалиции желающих"

После двусторонних переговоров Зеленского с Эмманюэлем Макроном ожидается совместное заявление Франции, Украины, Великобритании и Германии.

Во время сегодняшнего заседания лидеры обсудят прекращение огня и каким образом будет вестись наблюдение за линией разграничения.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности обсудят лидеры на встрече "Коалиции желающих".

Также глава государства говорил о возможном присутствии европейских войск на территории Украины в рамках "Коалиции желающих".