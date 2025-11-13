Видео
Видео

В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Дмитрий Снегирев, политолог-международник Дмитрий Левусь, доктор экономических наук Андрей Длигач, прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 годов Ярослав Захарченко, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, нардеп Ирина Фриз, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов и кандидат политических наук Мария Гелетий.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина рассматривает возможность развертывания уникальной системы противовоздушной обороны, известной как "стена дронов", предназначенной для эффективного уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed.

Известно, что система, разработанная западной компанией Atreyd, состоит из десятков небольших дронов, которые одновременно поднимаются в воздух. Эти БпЛА формируют "летающее минное поле" — плотный защитный барьер, который перехватывает и уничтожает цели, проникающие в воздушное пространство.

Напомним, заместитель председателя Национальной ассоциации оборонных компаний Анатолий Амелин заявил, что Украина предлагает западным партнерам "стену дронов", чтобы побороть волну инцидентов с БпЛА.

А 11 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание. Он заявил, что Украина усиливает разработку дронов и роботов.

