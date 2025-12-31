Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл дату и место встречи Коалиции желающих. По его словам, она состоится 3 января в Украине. Вскоре после этого будет разговор уже на уровне лидеров.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 31 декабря.

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Юлия Веселовская — автор проекта "Юльча Непоседливая" и "Непоседливая карта", путешественница и организатор туров по Украине.

Напомним, ранее Зеленский высказался о возможном визите Трампа в Украину. Он подчеркнул, что это станет однозначным залогом прекращения огня.

Также президент очертил план восстановления Украины при участии США. Дональд Трамп хочет втрое увеличить среднюю зарплату в Украине.