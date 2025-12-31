Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что накануне Нового года переговоры по завершению войны в вошли в критическую фазу. Только президент США Дональд Трамп способен посадить обе стороны конфликта за стол переговоров.
По словам Уитакера, американский лидер может проверить возможность достижения мирного соглашения между сторонами конфликта.
Дипломат подчеркнул, что накануне Нового года переговоры по войне в Украине входят в решающую стадию, от которой может зависеть дальнейшее развитие событий.
