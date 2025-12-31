Видео
Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

31 декабря 2025 г. 18:08

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что накануне Нового года переговоры по завершению войны в вошли в критическую фазу. Только президент США Дональд Трамп способен посадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

По словам Уитакера, американский лидер может проверить возможность достижения мирного соглашения между сторонами конфликта.

Дипломат подчеркнул, что накануне Нового года переговоры по войне в Украине входят в решающую стадию, от которой может зависеть дальнейшее развитие событий.

Гости эфира:

  • Тарас Загородний — управляющий партнер аналитического центра "Национальной антикризисной группы";
  • Сергей Ауслендер — израильский журналист;
  • Виталий Самойленко — начальник противовоздушной обороны 3 армейского корпуса;
  • Юрий Рашкин — общественный и политический деятель;
  • Евгений Чичваркин — общественный деятель.

Напомним, что польский премьер Дональд Туск раскрыл, когда именно может быть достигнут мир в Украине.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые документы по мирному плану будут готовы для подписания уже в январе.

