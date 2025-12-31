Видео
Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

31 декабря 2025 г. 15:49

Народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о вероятных выборах президента, контрабанде, которую украинцы завозят из Беларуси и показал, как выглядит его кабинет.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:00.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

  • 2025 год был одним из самых тяжелых за годы войны;
  • коррупция и уклонение от налогообложения;
  • помощь от партнеров;
  • сложные решения для власти;
  • выборы в Украине;
  • защита предпринимателей.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, будет ли налог для депозит для военных.

Также нардеп рассказал о единственной и настоящей гарантии мира для Украины.

