Народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о вероятных выборах президента, контрабанде, которую украинцы завозят из Беларуси и показал, как выглядит его кабинет.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:00.
Интервью Даниила Гетманцева
Среди тем интервью:
- 2025 год был одним из самых тяжелых за годы войны;
- коррупция и уклонение от налогообложения;
- помощь от партнеров;
- сложные решения для власти;
- выборы в Украине;
- защита предпринимателей.
