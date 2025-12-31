Народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о вероятных выборах президента, контрабанде, которую украинцы завозят из Беларуси и показал, как выглядит его кабинет.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:00.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

2025 год был одним из самых тяжелых за годы войны;

коррупция и уклонение от налогообложения;

помощь от партнеров;

сложные решения для власти;

выборы в Украине;

защита предпринимателей.

