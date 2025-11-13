Відео
В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE
В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025 р. 08:00

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

21:59 Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

08:00 РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

18:02 Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

21:59 Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, політолог-міжнародник Дмитро Левусь, доктор економічних наук Андрій Длігач, прокурор столичної прокуратури 2014-2025 років Ярослав Захарченко, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, нардеп Ірина Фріз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов і кандидат політичних наук Марія Гелетій.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна розглядає можливість розгортання унікальної системи протиповітряної оборони, відомої як "стіна дронів", призначеної для ефективного знищення ворожих безпілотників типу Shahed.

Відомо, що система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків невеликих дронів, які одночасно підіймаються у повітря. Ці БпЛА формують "літаюче мінне поле" — щільний захисний барʼєр, який перехоплює та знищує цілі, що проникають у повітряний простір.

Нагадаємо, заступник голови Національної асоціації оборонних компаній Анатолій Амелін заявив, що Україна пропонує західним партнерам "стіну дронів", аби побороти хвилю інцидентів з БпЛА.

А 11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду. Він заявив, що Україна посилює розробку дронів та роботів.

08:00 Держдопомога у 4500 грн — хто ще має право та список документів

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

07:59 Розкрадання Енергоатому — знайдено матеріали про стеження за НАБУ

07:15 Субсидії на зиму — хто може втратити гроші після перевірки ПФУ

07:10 Джошуа близький до бою проти Джейка Пола

07:01 ПриватБанк виплатить за перекази від 500 до 15 тис. грн — деталі

06:30 Ціни на ринку зерна — скільки коштує тонна ячменю

06:30 Нові правила бронювання працівників — чи має право відмовляти ТЦК

06:25 Одну категорію чоловіків можуть забронювати до 25 років

06:25 Сибіга та глава МЗС Саудівської Аравії обговорили мир в Україні

06:25 Туманно-дощовий листопад — яка погода буде в Україні сьогодні

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

21:59 Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

