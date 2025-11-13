В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, політолог-міжнародник Дмитро Левусь, доктор економічних наук Андрій Длігач, прокурор столичної прокуратури 2014-2025 років Ярослав Захарченко, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, нардеп Ірина Фріз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов і кандидат політичних наук Марія Гелетій.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна розглядає можливість розгортання унікальної системи протиповітряної оборони, відомої як "стіна дронів", призначеної для ефективного знищення ворожих безпілотників типу Shahed.

Відомо, що система, розроблена західною компанією Atreyd, складається з десятків невеликих дронів, які одночасно підіймаються у повітря. Ці БпЛА формують "літаюче мінне поле" — щільний захисний барʼєр, який перехоплює та знищує цілі, що проникають у повітряний простір.

Нагадаємо, заступник голови Національної асоціації оборонних компаній Анатолій Амелін заявив, що Україна пропонує західним партнерам "стіну дронів", аби побороти хвилю інцидентів з БпЛА.

А 11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду. Він заявив, що Україна посилює розробку дронів та роботів.