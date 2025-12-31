Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE arrow
Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

31 грудня 2025 р. 13:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розкрив дату та місце зустрічі Коаліції охочих. За його словами, вона відбудеться 3 січня в Україні. Незабаром після цього буде розмова вже на рівні лідерів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 31 грудня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олесь Маляревич — заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;
  • Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Юлія Веселовська — авторка проєкту "Юльча Непосидюча" і "Непосидюча карта", мандрівниця і організаторка турів Україною.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився про можливий візит Трампа в Україну. Він підкреслив, що це стане однозначною запорукою припинення вогню.

Також президент окреслив план відбудови України за участі США. Дональд Трамп хоче утричі збільшити середню зарплату в Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:41 Мобільний зв'язок зміниться — що чекає українців з 1 січня в ЄС

13:35 Новорічні застілля — медик пояснила як уникнути харчових отруєнь

13:30 Уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині

13:25 Румунія та Хорватія приєдналися до PURL — деталі від Зеленського

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Генерал-майор запасу СБУ оцінив шанси появи військ НАТО

13:06 Вчителі в Україні можуть отримати 1 500 грн — що треба зробити

13:00 Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетиці РФ

13:00 Державні соцвиплати — яку допомогу можна оформити онлайн

12:52 Квартира у дворі Мішки Япончика в Одесі — яка вартість

13:41 Мобільний зв'язок зміниться — що чекає українців з 1 січня в ЄС

13:35 Новорічні застілля — медик пояснила як уникнути харчових отруєнь

13:30 Уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині

13:25 Румунія та Хорватія приєдналися до PURL — деталі від Зеленського

13:08 Генерал-майор запасу СБУ оцінив шанси появи військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Вчителі в Україні можуть отримати 1 500 грн — що треба зробити

13:00 Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетиці РФ

13:00 Державні соцвиплати — яку допомогу можна оформити онлайн

12:52 Квартира у дворі Мішки Япончика в Одесі — яка вартість

12:44 Новий рік крокує — де на планеті вже зустріли 2026

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

19:33 Скандали, трагедії та зміна влади в Одесі — чим запам'ятався 2025

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

26 грудня

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50
Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

29 грудня 2025 р. 13:19
Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

28 грудня 2025 р. 23:30

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації