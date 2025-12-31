Президент України Володимир Зеленський розкрив дату та місце зустрічі Коаліції охочих. За його словами, вона відбудеться 3 січня в Україні. Незабаром після цього буде розмова вже на рівні лідерів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 31 грудня.

Гості ефіру

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олесь Маляревич — заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Юлія Веселовська — авторка проєкту "Юльча Непосидюча" і "Непосидюча карта", мандрівниця і організаторка турів Україною.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився про можливий візит Трампа в Україну. Він підкреслив, що це стане однозначною запорукою припинення вогню.

Також президент окреслив план відбудови України за участі США. Дональд Трамп хоче утричі збільшити середню зарплату в Україні.