Президент Володимир Зеленський говорив із американським лідером Дональдом Трампом щодо економічного пакета підтримки України. Йшлося про залучення американського бізнесу, запровадження спеціальних умов для економічного розвитку країни, а також можливість укладення угоди про вільну торгівлю.

Про це і не тільки дивіть в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Президент наголосив, що Україна перебуває на фінальному етапі підготовки 20-пунктного плану завершення війни. Київ розраховує на надійні гарантії безпеки та активну участь європейських партнерів у "Коаліції охочих", до якої вже долучилися Канада, Японія та інші союзники. Зеленський додав, що найближчим часом має намір обговорити ці питання з прем'єр-міністром Японії.

Гості ефіру

депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;

речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук;

директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;

суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук;

соціолог Андрій Єременко.

Нагадаємо, стали відові перші результати переговорів Зеленського і Трампа у США.

А також президент України відповів, на що готові США, якщо Росія відмовиться від укладання мирної угоди.