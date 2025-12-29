Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE arrow
Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

29 грудня 2025 р. 13:19

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

26 грудня 2025
Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

26 грудня 2025
Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський говорив із американським лідером Дональдом Трампом щодо економічного пакета підтримки України. Йшлося про залучення американського бізнесу, запровадження спеціальних умов для економічного розвитку країни, а також можливість укладення угоди про вільну торгівлю.

Про це і не тільки дивіть в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Президент наголосив, що Україна перебуває на фінальному етапі підготовки 20-пунктного плану завершення війни. Київ розраховує на надійні гарантії безпеки та активну участь європейських партнерів у "Коаліції охочих", до якої вже долучилися Канада, Японія та інші союзники. Зеленський додав, що найближчим часом має намір обговорити ці питання з прем'єр-міністром Японії.

Гості ефіру

  • депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • експертка з міжнародних відносин  Марія Гелетій;
  • речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук;
  • директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;
  • суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук;
  • соціолог Андрій Єременко.

Нагадаємо, стали відові перші результати переговорів Зеленського і Трампа у США.

А також президент України відповів, на що готові США, якщо Росія відмовиться від укладання мирної угоди.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:31 Удар по житловому будинку в Одесі — друга річниця трагедії

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

13:12 Збитків на 168 млн грн — посадовці "Укренерго" отримали підозри

13:00 Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає 10,8 тис. грн

12:55 В Одесі затримали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Оборонне виробництво отримало найбільший кредит в історії України

12:18 Мільйоні схеми на електроенергії — в Одесі викрили посадовиць

12:11 Зеленський озвучив позицію США щодо репарацій для України

12:10 Які пільги гарантує держава дітям війни у 2026 році — перелік

11:54 Україна не має гарантій, що може повернути усіх викрадених дітей

13:31 Удар по житловому будинку в Одесі — друга річниця трагедії

13:12 Збитків на 168 млн грн — посадовці "Укренерго" отримали підозри

13:00 Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає 10,8 тис. грн

12:55 В Одесі затримали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

12:49 Оборонне виробництво отримало найбільший кредит в історії України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:18 Мільйоні схеми на електроенергії — в Одесі викрили посадовиць

12:11 Зеленський озвучив позицію США щодо репарацій для України

12:10 Які пільги гарантує держава дітям війни у 2026 році — перелік

11:54 Україна не має гарантій, що може повернути усіх викрадених дітей

11:49 Україна може сказати "Ні" — Зеленський вказав нюанс переговорів

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

26 грудня
Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

28 грудня 2025 р. 23:30
Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

28 грудня 2025 р. 20:00
На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

26 грудня 2025 р. 17:51
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

26 грудня 2025 р. 13:16
Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2025 р. 08:00
Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

25 грудня 2025 р. 20:10
Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

25 грудня 2025 р. 18:12

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації