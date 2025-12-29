Президент Володимир Зеленський говорив із американським лідером Дональдом Трампом щодо економічного пакета підтримки України. Йшлося про залучення американського бізнесу, запровадження спеціальних умов для економічного розвитку країни, а також можливість укладення угоди про вільну торгівлю.
Про що ефір
Президент наголосив, що Україна перебуває на фінальному етапі підготовки 20-пунктного плану завершення війни. Київ розраховує на надійні гарантії безпеки та активну участь європейських партнерів у "Коаліції охочих", до якої вже долучилися Канада, Японія та інші союзники. Зеленський додав, що найближчим часом має намір обговорити ці питання з прем'єр-міністром Японії.
Гості ефіру
- депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
- експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
- речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук;
- директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;
- суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук;
- соціолог Андрій Єременко.
