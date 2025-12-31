Відео
Україна
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00

Text

Президент США Дональд Трамп вважає відновлення України найважливішою задачею, він хоче утричі збільшити середню зарплату в Україні. Тим часом Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Новини.LIVE щодо участі США в економічному відновленні України, розповів, що наразі готується низка документів під загальною назвою "Процвітаюча Україна". На перемовинах з американцями також обговорювалося, що "на старті в Україні потрібні гроші на відновлення".

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 31 грудня

В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті, виклики для оборони України та необхідність змін у підходах до мобілізації. Обговорять заяви українського керівництва щодо можливого залучення міжнародних партнерів до гарантій безпеки, перебіг переговорів із Дональдом Трампом і позицію Росії щодо припинення вогню.

Також у фокусі розмови в ефірі буде робота силових структур, спецоперації СБУ, безпекова ситуація та права людини в умовах війни, зокрема тема військовополонених, обмінів і гуманітарних злочинів РФ. Також порушать соціальні питання — домашнє насильство та зміни у зверненнях громадян.

В економічному та енергетичному блоці експерти розкажуть більше про аварійні відключення електроенергії, стан енергосистеми напередодні свят, фінансову підтримку України з боку ЄС і США, перспективи відбудови та виходу американського бізнесу на український ринок. Окремо обговорять реформи у сфері військового обліку, цифровізацію Міноборони та внутрішньополітичні процеси.

Завершать ефір розмовою про новорічні традиції — святковий одяг і страви

Гості ефіру:

  • Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон"
  • Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Олег Леонтьєв — військовий адвокат
  • Вячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки
  • Анна Ніколаєва — етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка подкасту та YouTube-каналу "Пороблено"

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, коли будуть готові оновлені документи мирного плану. Окремо глава держави висловився щодо можливого приїзду Дональда Трампа в Україну.

