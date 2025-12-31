Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE arrow
Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що напередодні Нового року переговори щодо завершення війни в увійшли у критичну фазу. Тільки президент США Дональд Трамп здатен посадити обидві сторони конфлікту за стіл переговорів.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

За словами Вітакера, американський лідер може перевірити можливість досягнення мирної угоди між сторонами конфлікту. 

Дипломат підкреслив, що напередодні Нового року переговори щодо війни в Україні входять у вирішальну стадію, від якої може залежати подальший розвиток подій.

Цю та інші теми під час ефіру обговорить журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, що польський прем'єр Дональд Туск розкрив, коли саме може бути досягнутий мир в Україні.

А до цього український лідер Володимир Зеленський заявив, що перші документи щодо мирного плану будуть готові для підписання вже у січні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:25 В якому транспорті пенсіонери платитимуть у 2026 році

18:23 У ЗСУ повідомили щоденні втрати армії РФ на війні в Україні

18:20 Зеленський звільнив голову Нацкомісії з цінних паперів

18:20 Найгірший рік для Brent за п'ять років — що сталося у 2025

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:49 Експерт зробив заяву щодо відключень світла в новорічну ніч

17:39 Діденко здивувала прогнозом погоди в Україні на перший день року

17:35 Оформлення паспортів в Україні здорожчає — вартість у 2026 році

17:31 У Польщі побили українця через національність — реакція посла

17:27 Скандальний ексфутболіст збірної України гратиме в Казахстані

18:25 В якому транспорті пенсіонери платитимуть у 2026 році

18:23 У ЗСУ повідомили щоденні втрати армії РФ на війні в Україні

18:20 Зеленський звільнив голову Нацкомісії з цінних паперів

18:20 Найгірший рік для Brent за п'ять років — що сталося у 2025

17:49 Експерт зробив заяву щодо відключень світла в новорічну ніч

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 Діденко здивувала прогнозом погоди в Україні на перший день року

17:35 Оформлення паспортів в Україні здорожчає — вартість у 2026 році

17:31 У Польщі побили українця через національність — реакція посла

17:27 Скандальний ексфутболіст збірної України гратиме в Казахстані

17:16 Віримо у мир — Зеленський привітав українців з Новим роком

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

19:33 Скандали, трагедії та зміна влади в Одесі — чим запам'ятався 2025

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

26 грудня

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49
Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

31 грудня 2025 р. 13:11
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50
Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

29 грудня 2025 р. 13:19

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації