Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що напередодні Нового року переговори щодо завершення війни в увійшли у критичну фазу. Тільки президент США Дональд Трамп здатен посадити обидві сторони конфлікту за стіл переговорів.

За словами Вітакера, американський лідер може перевірити можливість досягнення мирної угоди між сторонами конфлікту.

Дипломат підкреслив, що напередодні Нового року переговори щодо війни в Україні входять у вирішальну стадію, від якої може залежати подальший розвиток подій.

Нагадаємо, що польський прем'єр Дональд Туск розкрив, коли саме може бути досягнутий мир в Україні.

А до цього український лідер Володимир Зеленський заявив, що перші документи щодо мирного плану будуть готові для підписання вже у січні.