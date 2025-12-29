Відео
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської делегації у січні для завершення роботи над обговореними питаннями мирного плану. Він зазначив, що сторони планують доопрацювати всі деталі під час найближчих переговорів.

Про це і не тільки дивіть в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Богдан Кицак — народний депутат, "Слуга народу";
  • Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
  • Максим Розумний — доктор політичних наук;
  • Юрій Єхануров — колишній міністр оборони України (2007-2009 рр.).

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що суспільство України втомилося від війни. Однак воно залишається стійким у своїх позиціях.

Раніше ми також інформували, що Зеленський прокоментував заяви РФ щодо припинення вогню для проведення референдуму.  Він вказав, що слова Кремля часто не збігаються з реальними діями.

