Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської делегації у січні для завершення роботи над обговореними питаннями мирного плану. Він зазначив, що сторони планують доопрацювати всі деталі під час найближчих переговорів.

Гості ефіру

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень;

Богдан Кицак — народний депутат, "Слуга народу";

Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";

Максим Розумний — доктор політичних наук;

Юрій Єхануров — колишній міністр оборони України (2007-2009 рр.).

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що суспільство України втомилося від війни. Однак воно залишається стійким у своїх позиціях.

Раніше ми також інформували, що Зеленський прокоментував заяви РФ щодо припинення вогню для проведення референдуму. Він вказав, що слова Кремля часто не збігаються з реальними діями.