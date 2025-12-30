Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може просто залишити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, адже це суперечить законодавству та реальній ситуації на цих територіях. За його словами, будь-які рішення щодо можливих компромісів можуть ухвалюватися виключно за згодою українського народу на референдумі та стосуватимуться чіткого 20-пунктного плану.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

