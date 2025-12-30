Відео
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може просто залишити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, адже це суперечить законодавству та реальній ситуації на цих територіях. За його словами, будь-які рішення щодо можливих компромісів можуть ухвалюватися виключно за згодою українського народу на референдумі та стосуватимуться чіткого 20-пунктного плану.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні до студії Новини.LIVE завітають:

  • перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • міністр соціальної політики України у 2022-2025 роках, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович;
  • політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
  • експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Setstud Олександр Кондратюк;
  • експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • історик Шимон Бріман.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський дав чітке роз'яснення, чому Україна не може вивести війська з Донбасу.

А також глава держави відповів, скільки українців підтримують мир та передачу територій.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

