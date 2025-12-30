Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

26 грудня 2025
Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час розмови сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, подальші можливості для міжнародної взаємодії. 

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 грудня

Ведучі та запрошені експерти обговорять актуальну ситуацію на фронті, безпекові виклики в регіонах, зокрема на Сумщині та Запоріжжі, наслідки атак на енергетичну й транспортну інфраструктуру, а також стан енергосистеми на тлі аварійних відключень.

У фокусі ефіру будуть також результати зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, перспективи завершення війни, економічні й енергетичні домовленості, включно з ідеями інвестицій у ядерну енергетику та майнінг. Окремо говоритимуть про ситуацію навколо ТЦК, безпеку регіонів і міжнародний контекст подій.

Гості ефіру:

  • Антон Лавренюк, підполковник, командир 214 окремого штурмового батальйону
  • Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист
  • Сергій Козир, народний депутат України, партія "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації
  • Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на корупційні скандали в Україні та пояснив американському журналісту, як працюють антикорупційні органи.

Також глава держави пояснював, чому Україна не вийде з Донбасу, як цього вимагає Росія.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

08:45 Руслана відреагувала на найбільший в історії бойкот Євробачення

08:25 Референдум під час війни неможливий — юрист пояснив причини

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

08:00 Гроші для людей з інвалідністю — кому виплатять 4 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

РФ тестує небо НАТО — як Британія зриває сценарій

РФ тестує небо НАТО — як Британія зриває сценарій

07:30 Зарплати військовим збільшать утричі, — Сирський

07:30 Корупція і війна — Зеленський прокоментував гучні розслідування

07:21 Нові правила оплати комуналки — які зміни готують українцям

07:01 У ПриватБанку доступні нові можливості — що змінилось

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

08:45 Руслана відреагувала на найбільший в історії бойкот Євробачення

08:25 Референдум під час війни неможливий — юрист пояснив причини

08:00 Гроші для людей з інвалідністю — кому виплатять 4 тис. грн

РФ тестує небо НАТО — як Британія зриває сценарій

РФ тестує небо НАТО — як Британія зриває сценарій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Зарплати військовим збільшать утричі, — Сирський

07:30 Корупція і війна — Зеленський прокоментував гучні розслідування

07:21 Нові правила оплати комуналки — які зміни готують українцям

07:01 У ПриватБанку доступні нові можливості — що змінилось

06:33 Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні сніги і морози по Україні

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

26 грудня

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50
Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

29 грудня 2025 р. 13:19
Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

28 грудня 2025 р. 23:30
Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

28 грудня 2025 р. 20:00
На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

26 грудня 2025 р. 17:51
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

26 грудня 2025 р. 13:16
Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації