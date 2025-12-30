Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час розмови сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, подальші можливості для міжнародної взаємодії.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 грудня

Ведучі та запрошені експерти обговорять актуальну ситуацію на фронті, безпекові виклики в регіонах, зокрема на Сумщині та Запоріжжі, наслідки атак на енергетичну й транспортну інфраструктуру, а також стан енергосистеми на тлі аварійних відключень.

У фокусі ефіру будуть також результати зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, перспективи завершення війни, економічні й енергетичні домовленості, включно з ідеями інвестицій у ядерну енергетику та майнінг. Окремо говоритимуть про ситуацію навколо ТЦК, безпеку регіонів і міжнародний контекст подій.

Гості ефіру:

Антон Лавренюк, підполковник, командир 214 окремого штурмового батальйону

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Сергій Козир, народний депутат України, партія "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України

Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на корупційні скандали в Україні та пояснив американському журналісту, як працюють антикорупційні органи.

Також глава держави пояснював, чому Україна не вийде з Донбасу, як цього вимагає Росія.