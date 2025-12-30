США вперше публічно задекларували готовність розглянути можливість розміщення своїх військ в Україні як частину гарантій безпеки після завершення війни. Саме цей сигнал, за словами європейських лідерів, наближає перспективу миру та змінює баланс у переговорах щодо майбутнього України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ мир в Україні став реально проглядатися "на горизонті". Таку оцінку він озвучив після телеконференції європейських лідерів напередодні засідання польського уряду.

За словами Туска, ключовим підсумком переговорів останніх днів стала публічна позиція США щодо готовності надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Йдеться, зокрема, про можливу участь американських військових у забезпеченні миру — з потенційним розміщенням на кордоні або лінії зіткнення між Україною та Росією.

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

політолог Ігор Попов.

