Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE arrow
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

28 грудня 2025
Text

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Text

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

26 грудня 2025
Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

США вперше публічно задекларували готовність розглянути можливість розміщення своїх військ в Україні як частину гарантій безпеки після завершення війни. Саме цей сигнал, за словами європейських лідерів, наближає перспективу миру та змінює баланс у переговорах щодо майбутнього України.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ мир в Україні став реально проглядатися "на горизонті". Таку оцінку він озвучив після телеконференції європейських лідерів напередодні засідання польського уряду.

За словами Туска, ключовим підсумком переговорів останніх днів стала публічна позиція США щодо готовності надати Україні гарантії безпеки після завершення війни. Йдеться, зокрема, про можливу участь американських військових у забезпеченні миру — з потенційним розміщенням на кордоні або лінії зіткнення між Україною та Росією.

Гості ефіру

  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • політолог Ігор Попов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив дату та місце наступної зустрічі Коаліції охочих.

А також країни-союзниці України провели засідання "Рамштайну" щодо наближення миру.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:16 Зеленський оцінив ймовірність розміщення військ США в Україні

18:07 Зеленський пояснив порядок дій у разі порушення миру росіянами

18:07 Зеленський озвучив можливі формати гарантій безпеки

Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

17:50 Туск заявив, що США можуть розмістити свої війська в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 Чотирикімнатна квартира в центрі Одеси — яка ціна

17:45 Гідрометцентр попередив, що принесе останній день года до України

17:36 Обговорення мирного плану в США — як може завершитися війна

17:35 Пенсія для УБД — до якого числа мають нараховувати

17:31 Сусідські війни — чим загрожує порушення межі земельної ділянки

18:16 Зеленський оцінив ймовірність розміщення військ США в Україні

18:07 Зеленський пояснив порядок дій у разі порушення миру росіянами

18:07 Зеленський озвучив можливі формати гарантій безпеки

17:50 Туск заявив, що США можуть розмістити свої війська в Україні

17:50 Чотирикімнатна квартира в центрі Одеси — яка ціна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Гідрометцентр попередив, що принесе останній день года до України

17:36 Обговорення мирного плану в США — як може завершитися війна

17:35 Пенсія для УБД — до якого числа мають нараховувати

17:31 Сусідські війни — чим загрожує порушення межі земельної ділянки

17:15 Авто в подарунок — які зобов’язання несе новий власник

08:45 На чиєму боці правда — хто не отримає субсидію в новому році

29 грудня

21:36 Зустріч Нового року 2026 — скільки планують витратити одесити

21:19 Референдум щодо плану з 20 пунктів — чи дозволено під час війни

26 грудня

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

Text

18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня
Text

17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50
Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

29 грудня 2025 р. 13:19
Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський переговорив з Трампом — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

28 грудня 2025 р. 23:30
Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

28 грудня 2025 р. 20:00
На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

26 грудня 2025 р. 17:51

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації