Народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ймовірні вибори президента, контрабанду, яку українці завозять з Білорусі та показав, який вигляд має його кабінет.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:00.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

2025 рік був одним з найважчих за роки війни;

корупція й ухилення від оподаткування;

допомога від партнерів;

складні рішення для влади;

вибори в Україні;

захист підприємців.

