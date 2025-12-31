Народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ймовірні вибори президента, контрабанду, яку українці завозять з Білорусі та показав, який вигляд має його кабінет.
Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:00.
Інтервʼю Данила Гетманцева
Серед тем інтервʼю:
- 2025 рік був одним з найважчих за роки війни;
- корупція й ухилення від оподаткування;
- допомога від партнерів;
- складні рішення для влади;
- вибори в Україні;
- захист підприємців.
