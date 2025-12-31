Відео
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49

Народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про ймовірні вибори президента, контрабанду, яку українці завозять з Білорусі та показав, який вигляд має його кабінет.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:00.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

  • 2025 рік був одним з найважчих за роки війни;
  • корупція й ухилення від оподаткування;
  • допомога від партнерів;
  • складні рішення для влади;
  • вибори в Україні;
  • захист підприємців.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, чи буде податок для депозит для військових.

Також нардеп розповів про єдину та справжню гарантію миру для України.

