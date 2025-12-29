Президент Владимир Зеленский говорил с американским лидером Дональдом Трампом об экономическом пакете поддержки Украины. Речь шла о привлечении американского бизнеса, введении специальных условий для экономического развития страны, а также возможности заключения соглашения о свободной торговле.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Президент подчеркнул, что Украина находится на финальном этапе подготовки 20-пунктного плана завершения войны. Киев рассчитывает на надежные гарантии безопасности и активное участие европейских партнеров в "Коалиции желающих", к которой уже присоединились Канада, Япония и другие союзники. Зеленский добавил, что в ближайшее время намерен обсудить эти вопросы с премьер-министром Японии.

Гости эфира

депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук;

директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк;

судья Большой палаты Верховного Суда Олег Ткачук;

социолог Андрей Еременко.

Напомним, стали известны первые результаты переговоров Зеленского и Трампа в США.

А также президент Украины ответил, на что готовы США, если Россия откажется от заключения мирного соглашения.