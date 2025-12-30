США впервые публично задекларировали готовность рассмотреть возможность размещения своих войск в Украине как часть гарантий безопасности после завершения войны. Именно этот сигнал, по словам европейских лидеров, приближает перспективу мира и меняет баланс в переговорах о будущем Украины.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ мир в Украине стал реально просматриваться "на горизонте". Такую оценку он озвучил после телеконференции европейских лидеров накануне заседания польского правительства.

По словам Туска, ключевым итогом переговоров последних дней стала публичная позиция США относительно готовности предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны. Речь идет, в частности, о возможном участии американских военных в обеспечении мира — с потенциальным размещением на границе или линии соприкосновения между Украиной и Россией.

Гости эфира

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

политолог Игорь Попов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату и место следующей встречи Коалиции желающих.

А также страны-союзники Украины провели заседание "Рамштайн" по приближению мира.