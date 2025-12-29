Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегации в январе для завершения работы над обговоренными вопросами мирного плана. Он отметил, что стороны планируют доработать все детали во время ближайших переговоров.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований;

Богдан Кицак — народный депутат, "Слуга народа";

Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";

Максим Розумный — доктор политических наук;

Юрий Ехануров — бывший министр обороны Украины (2007-2009 гг.).

Напомним, что Зеленский заявил, что общество Украины устало от войны. Однако оно остается стойким в своих позициях.

Ранее мы также информировали, что Зеленский прокомментировал заявления РФ о прекращении огня для проведения референдума. Он указал, что слова Кремля часто не совпадают с реальными действиями.