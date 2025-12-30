Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 30 декабря
Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.
В фокусе эфира будут также результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.
Гости эфира:
- Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона
- Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
- Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Украине и объяснил американскому журналисту, как работают антикоррупционные органы.
Также глава государства объяснял, почему Украина не выйдет из Донбасса, как этого требует Россия.