Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.

В фокусе эфира будут также результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.

Гости эфира:

  • Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона
  • Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Украине и объяснил американскому журналисту, как работают антикоррупционные органы.

Также глава государства объяснял, почему Украина не выйдет из Донбасса, как этого требует Россия.

