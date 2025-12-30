Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом. Во время разговора стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, дальнейшие возможности для международного взаимодействия.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.

В фокусе эфира будут также результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.

Гости эфира:

Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета

Александр Савченко, экономист, финансист

Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Украине и объяснил американскому журналисту, как работают антикоррупционные органы.

Также глава государства объяснял, почему Украина не выйдет из Донбасса, как этого требует Россия.