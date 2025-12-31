Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
Text

18:02 США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

28 декабря 2025
Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Text

20:00 Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

26 декабря 2025
Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
Text

18:02 США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп считает восстановление Украины важнейшей задачей, он хочет втрое увеличить среднюю зарплату в Украине. Между тем Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Новини.LIVE об участии США в экономическом восстановлении Украины, рассказал, что сейчас готовится ряд документов под общим названием "Процветающая Украина". На переговорах с американцами также обсуждалось, что "на старте в Украине нужны деньги на восстановление".

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 31 декабря

В эфире будут говорить о ситуации на фронте, вызовах для обороны Украины и необходимости изменений в подходах к мобилизации. Обсудят заявления украинского руководства относительно возможного привлечения международных партнеров к гарантиям безопасности, ход переговоров с Дональдом Трампом и позицию России по прекращению огня.

Также в фокусе разговора в эфире будет работа силовых структур, спецоперации СБУ, ситуация с безопасностью и права человека в условиях войны, в частности тема военнопленных, обменов и гуманитарных преступлений РФ. Также поднимут социальные вопросы — домашнее насилие и изменения в обращениях граждан.

В экономическом и энергетическом блоке эксперты расскажут больше об аварийных отключениях электроэнергии, состоянии энергосистемы накануне праздников, финансовой поддержке Украины со стороны ЕС и США, перспективах восстановления и выхода американского бизнеса на украинский рынок. Отдельно обсудят реформы в сфере военного учета, цифровизацию Минобороны и внутриполитические процессы.

Завершат эфир разговором о новогодних традициях — праздничной одежде и блюдах

Гости эфира:

  • Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион"
  • Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Олег Леонтьев — военный адвокат
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике
  • Анна Николаева — этнолог, кандидат исторических наук, соавтор подкаста и YouTube-канала "Пороблено"

Напомним, Владимир Зеленский ответил, когда будут готовы обновленные документы мирного плана. Отдельно глава государства высказался относительно возможного приезда Дональда Трампа в Украину.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:09 Ночная атака на Одессу — первые фото последствий

09:09 В Бельгии заявили о готовности Кремля воевать до конца

09:05 Украинцев ждет много изменений в 2026 году — к чему готовиться

08:50 Субсидия после уплаты долга — когда могут назначить помощь

08:48 Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:38 Коррупционные скандалы вредят имиджу Украины в мире — нардеп

08:20 Кошевой рассказал об отношениях с родственниками в оккупации

08:00 Денежная помощь от США — кто и где может подать заявку

Text

08:00 Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:51 На Киевщине включили электричество после 100-часового блэкаута

09:09 Ночная атака на Одессу — первые фото последствий

09:09 В Бельгии заявили о готовности Кремля воевать до конца

09:05 Украинцев ждет много изменений в 2026 году — к чему готовиться

08:50 Субсидия после уплаты долга — когда могут назначить помощь

08:48 Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:38 Коррупционные скандалы вредят имиджу Украины в мире — нардеп

08:20 Кошевой рассказал об отношениях с родственниками в оккупации

08:00 Денежная помощь от США — кто и где может подать заявку

07:51 На Киевщине включили электричество после 100-часового блэкаута

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

30 декабря

21:32 Новогодние цены на одесском Привозе — что подорожало на праздники

19:33 Скандалы, трагедии и смена власти в Одессе — чем запомнился 2025

08:45 На чьей стороне правда — кто не получит субсидию в новом году

29 декабря

21:36 Встреча Нового года 2026 — сколько планируют потратить одесситы

21:19 Референдум по плану из 20 пунктов — разрешено ли во время войны

26 декабря

21:33 Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

06:38 Переселенцы уже не те — что изменилось в адаптации ВПЛ

25 декабря

22:33 Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

24 декабря

19:54 Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

Text

08:00 Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

30 декабря
Text

18:02 США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

30 декабря 2025 г. 18:02
Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

30 декабря 2025 г. 13:08
Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025 г. 8:00
Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

29 декабря 2025 г. 17:50
Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

29 декабря 2025 г. 13:19
Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025 г. 8:00
Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

28 декабря 2025 г. 23:30
Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

28 декабря 2025 г. 20:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации