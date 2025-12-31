Эфир Ранок.LIVE 31 декабря

Президент США Дональд Трамп считает восстановление Украины важнейшей задачей, он хочет втрое увеличить среднюю зарплату в Украине. Между тем Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Новини.LIVE об участии США в экономическом восстановлении Украины, рассказал, что сейчас готовится ряд документов под общим названием "Процветающая Украина". На переговорах с американцами также обсуждалось, что "на старте в Украине нужны деньги на восстановление".

В эфире будут говорить о ситуации на фронте, вызовах для обороны Украины и необходимости изменений в подходах к мобилизации. Обсудят заявления украинского руководства относительно возможного привлечения международных партнеров к гарантиям безопасности, ход переговоров с Дональдом Трампом и позицию России по прекращению огня.

Также в фокусе разговора в эфире будет работа силовых структур, спецоперации СБУ, ситуация с безопасностью и права человека в условиях войны, в частности тема военнопленных, обменов и гуманитарных преступлений РФ. Также поднимут социальные вопросы — домашнее насилие и изменения в обращениях граждан.

В экономическом и энергетическом блоке эксперты расскажут больше об аварийных отключениях электроэнергии, состоянии энергосистемы накануне праздников, финансовой поддержке Украины со стороны ЕС и США, перспективах восстановления и выхода американского бизнеса на украинский рынок. Отдельно обсудят реформы в сфере военного учета, цифровизацию Минобороны и внутриполитические процессы.

Завершат эфир разговором о новогодних традициях — праздничной одежде и блюдах

Гости эфира:

Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион"

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Олег Леонтьев — военный адвокат

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике

Анна Николаева — этнолог, кандидат исторических наук, соавтор подкаста и YouTube-канала "Пороблено"

