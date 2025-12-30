Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE arrow
Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

30 декабря 2025 г. 13:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

28 декабря 2025
Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Text

20:00 Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

26 декабря 2025
Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не может просто оставить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ведь это противоречит законодательству и реальной ситуации на этих территориях. По его словам, любые решения о возможных компромиссах могут приниматься исключительно с согласия украинского народа на референдуме и будут касаться четкого 20-пунктного плана.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сегодня студию Новини.LIVE посетят:

  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • министр социальной политики Украины в 2022-2025 годах, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович;
  • политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
  • эксперт по образовательным вопросам, основатель Всеукраинской образовательной компании ВНО Setstud Александр Кондратюк;
  • эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • историк Шимон Бриман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал четкое разъяснение, почему Украина не может вывести войска с Донбасса.

А также глава государства ответил, сколько украинцев поддерживают мир и передачу территорий.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:46 Утренняя атака в Одесчины — стали известны последствия

13:46 Как распознать финансовую пирамиду — пять ключевых признаков

13:40 На некоторых КПП придется стоять часами — очереди на границе

13:21 Диденко предупредила украинцев о снежной метели на Новый год

13:20 Запрет русскоязычных сайтов — Свириденко ответила на петицию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:15 Мудрая ответила, получит ли Украина средства от продажи "Челси"

13:10 Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

13:02 Скандал в украинском хоккее — еще один клуб снялся с чемпионата

13:00 Деньги от УВКБ ООН — кто получит право на выплаты в январе

13:46 Утренняя атака в Одесчины — стали известны последствия

13:46 Как распознать финансовую пирамиду — пять ключевых признаков

13:40 На некоторых КПП придется стоять часами — очереди на границе

13:21 Диденко предупредила украинцев о снежной метели на Новый год

13:20 Запрет русскоязычных сайтов — Свириденко ответила на петицию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:15 Мудрая ответила, получит ли Украина средства от продажи "Челси"

13:10 Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

13:02 Скандал в украинском хоккее — еще один клуб снялся с чемпионата

13:00 Деньги от УВКБ ООН — кто получит право на выплаты в январе

12:40 Перемены для украинцев в Польше — к чему готовиться с января 2026

08:45 На чьей стороне правда — кто не получит субсидию в новом году

29 декабря

21:36 Встреча Нового года 2026 — сколько планируют потратить одесситы

21:19 Референдум по плану из 20 пунктов — разрешено ли во время войны

26 декабря

21:33 Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

06:38 Переселенцы уже не те — что изменилось в адаптации ВПЛ

25 декабря

22:33 Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

24 декабря

19:54 Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

23 декабря

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

29 декабря
Text

17:50 Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025 г. 8:00
Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

29 декабря 2025 г. 17:50
Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

Зеленский и Трамп обсудили экономику Украины — эфир День.LIVE

29 декабря 2025 г. 13:19
Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025 г. 8:00
Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

28 декабря 2025 г. 23:30
Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

28 декабря 2025 г. 20:00
На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

26 декабря 2025 г. 17:51
Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

26 декабря 2025 г. 13:16

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации