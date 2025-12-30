Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не может просто оставить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ведь это противоречит законодательству и реальной ситуации на этих территориях. По его словам, любые решения о возможных компромиссах могут приниматься исключительно с согласия украинского народа на референдуме и будут касаться четкого 20-пунктного плана.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал четкое разъяснение, почему Украина не может вывести войска с Донбасса.

А также глава государства ответил, сколько украинцев поддерживают мир и передачу территорий.