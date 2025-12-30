Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не может просто оставить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ведь это противоречит законодательству и реальной ситуации на этих территориях. По его словам, любые решения о возможных компромиссах могут приниматься исключительно с согласия украинского народа на референдуме и будут касаться четкого 20-пунктного плана.
Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.
Гости эфира
Сегодня студию Новини.LIVE посетят:
- первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- министр социальной политики Украины в 2022-2025 годах, руководитель социальных проектов PH Capital Оксана Жолнович;
- политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
- эксперт по образовательным вопросам, основатель Всеукраинской образовательной компании ВНО Setstud Александр Кондратюк;
- эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- историк Шимон Бриман.
Напомним, ранее Владимир Зеленский дал четкое разъяснение, почему Украина не может вывести войска с Донбасса.
А также глава государства ответил, сколько украинцев поддерживают мир и передачу территорий.