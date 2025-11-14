Видео
Видео

Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

14 ноября 2025 г. 8:00

Немецкий канцлер Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом остановить стремительный рост количества молодых украинских мужчин, прибывающих в Германию. По его словам, после августовского решения Киева разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет количество заявок на получение убежища в Германии резко увеличилось.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика" (только международные темы);
  • Андрей Новак, Председатель Комитета экономистов Украины;
  • Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель;
  • Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости для молодых украинцев оставаться дома и служить своей стране, отметив, что уже обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию.

Ранее мы также информировали, что Фридрих Мерц пригласил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Германию, чтобы обсудить вопрос возвращения сирийцев с судимостями на родину.

