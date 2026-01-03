Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию по результатам военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле в субботу, 3 января. Также Вашингтону удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Смотрите об этом и не только в прямой трансляции на Новини.LIVE.

О чем будет говорить Трамп на пресс-конференции

Дональд Трамп общается с журналистами после того, как США заявили о захвате супругов Мадуро и их эвакуации из Венесуэлы.

Напомним, что американский президент раскрыл детали операции в Венесуэле. По его словам, эти действия имели впечатляющий результат.

Также после того, как американское спецподразделение "Дельта" захватило Мадуро и его жену, им выдвинули обвинения.