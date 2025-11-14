Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

Німецький канцлер Фрідріх Мерц звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом зупинити стрімке зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Німеччини. За його словами, після серпневого рішення Києва дозволити виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років кількість заявок на отримання притулку в Німеччині різко збільшилася.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність для молодих українців залишатися вдома та служити своїй країні, наголосивши, що вже звертався до Володимира Зеленського із проханням вплинути на цю ситуацію.

Раніше ми також інформували, що Фрідріх Мерц запросив президента Сирії Ахмеда аш-Шараа до Німеччини, щоб обговорити питання повернення сирійців із судимостями на батьківщину.