Україна
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Головна arrow Відео arrow Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE arrow
Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

14 листопада 2025 р. 08:00

Text

13 листопада 2025
12 листопада 2025
11 листопада 2025
13 листопада 2025
12 листопада 2025
Німецький канцлер Фрідріх Мерц звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом зупинити стрімке зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до Німеччини. За його словами, після серпневого рішення Києва дозволити виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років кількість заявок на отримання притулку в Німеччині різко збільшилася.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика" ( тільки міжнародні теми);
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;
  • Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч;
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність для молодих українців залишатися вдома та служити своїй країні, наголосивши, що вже звертався до Володимира Зеленського із проханням вплинути на цю ситуацію.

Раніше ми також інформували, що Фрідріх Мерц запросив президента Сирії Ахмеда аш-Шараа до Німеччини, щоб обговорити питання повернення сирійців із судимостями на батьківщину.

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

11 листопада

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

