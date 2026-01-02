Генерал-лейтенант Кирилл Буданов официально подтвердил, что согласился возглавить Офис президента после соответствующего предложения Владимира Зеленского. В своем обращении он отметил, что считает это назначение возможностью сосредоточиться на стратегической безопасности государства в исторически важное время.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 2 января.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;

Дмитрий Гордон — журналист.

Напомним, 2 января Зеленский заявил, что предложил Буданову возглавить Офис президента. Он считает, что нашей стране сейчас нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности.

После этого Буданов принял предложение Зеленского. Он заявил, что для него это честь и ответственность.

В то же время новым главой ГУР стал Олег Иващенко. До этого он занимал должность руководителя Службы внешней разведки.