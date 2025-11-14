ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны успешно использовали дальнобойные крылатые ракеты Р-360 "Нептун" в модернизированной версии "Длинный Нептун" для поражения объектов на территории России.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 14 ноября.
Гости эфира День.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук;
- Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;
- Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа";
- Андрей Закревский — заместитель директора ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
- Юрий Игнат — начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ;
- Шимон Бриман — историк;
- Олег Ткачук — судья большой палаты Верховного суда.
Напомним, 13 ноября в Генштабе сообщили, что ракеты "Фламинго", "Барс" и "Лютый" поразили ряд важных объектов в России и на оккупированных территориях.
В то же время СМИ писали, что украинская ракета "Фламинго" вдвое мощнее американских Tomahawk. Ее дальность — 3000 километров.