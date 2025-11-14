Видео
Україна
Видео

ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE
ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

14 ноября 2025 г. 13:05

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025
18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13:00 США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

08:00 В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2025
21:59 Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

19:59 Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

18:13 Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

13:28 Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025
18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13:00 США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

08:00 В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны успешно использовали дальнобойные крылатые ракеты Р-360 "Нептун" в модернизированной версии "Длинный Нептун" для поражения объектов на территории России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 14 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук;
  • Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;
  • Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа";
  • Андрей Закревский — заместитель директора ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Юрий Игнат — начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ;
  • Шимон Бриман — историк;
  • Олег Ткачук — судья большой палаты Верховного суда.

Напомним, 13 ноября в Генштабе сообщили, что ракеты "Фламинго", "Барс" и "Лютый" поразили ряд важных объектов в России и на оккупированных территориях.

В то же время СМИ писали, что украинская ракета "Фламинго" вдвое мощнее американских Tomahawk. Ее дальность — 3000 километров.

14:32 Совладелец квартиры — кто может претендовать на часть жилья

14:30 В одном из супермаркетов подешевели продукты — где выгодные цены

14:30 Минимальная зарплата в декабре — в Гоструда назвали важный нюанс

14:24 Успешная атака в Черном море — порты РФ под прицелом

14:24 Google Pixel получили противоречивую ИИ-функцию с iPhone

14:15 Цвета натурального жемчуга — от чего зависит его оттенок

14:14 Россияне имитируют захват Мирнограда — ВСУ сделали заявление

14:03 Зеленский говорил с Алиевым — реакция на удар РФ по посольству

14:01 Эффективнее бега — какое упражнение продлевает жизнь

13:52 Россияне атаковали рынок в Черноморске на Одесчине — очевидцы

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

13 ноября

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

12 ноября

22:33 Тысяча от государства — как одесситы относятся к помощи

11 ноября

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября
18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13:00 США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

08:00 В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

14 ноября 2025 г. 8:00
Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13 ноября 2025 г. 18:15
США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

13 ноября 2025 г. 13:00
В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025 г. 8:00
Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

12 ноября 2025 г. 21:59
Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

12 ноября 2025 г. 19:59
Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

12 ноября 2025 г. 18:13
Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

12 ноября 2025 г. 13:28

