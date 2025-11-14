ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны успешно использовали дальнобойные крылатые ракеты Р-360 "Нептун" в модернизированной версии "Длинный Нептун" для поражения объектов на территории России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 14 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук;

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации;

Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа";

Андрей Закревский — заместитель директора ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Юрий Игнат — начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ;

Шимон Бриман — историк;

Олег Ткачук — судья большой палаты Верховного суда.

Напомним, 13 ноября в Генштабе сообщили, что ракеты "Фламинго", "Барс" и "Лютый" поразили ряд важных объектов в России и на оккупированных территориях.

В то же время СМИ писали, что украинская ракета "Фламинго" вдвое мощнее американских Tomahawk. Ее дальность — 3000 километров.