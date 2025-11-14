ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони успішно використали далекобійні крилаті ракети Р-360 "Нептун" у модернізованій версії "Довгий Нептун" для ураження об’єктів на території Росії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 14 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук;

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації;

Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу";

Андрій Закревський — заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Юрій Ігнат — начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ;

Шимон Бріман — історик;

Олег Ткачук — суддя великої палати Верховного суду.

Нагадаємо, 13 листопада у Генштабі повідомили, що ракети "Фламінго", "Барс" і "Лютий" уразили низку важливих об'єктів в Росії та на окупованих територіях.

Водночас ЗМІ писали, що українська ракета "Фламінго" удвічі потужніша за американські Tomahawk. Її дальність — 3000 кілометри.