ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони успішно використали далекобійні крилаті ракети Р-360 "Нептун" у модернізованій версії "Довгий Нептун" для ураження об’єктів на території Росії.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 14 листопада.
Гості ефіру День.LIVE
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук;
- Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації;
- Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу";
- Андрій Закревський — заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
- Юрій Ігнат — начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ;
- Шимон Бріман — історик;
- Олег Ткачук — суддя великої палати Верховного суду.
Нагадаємо, 13 листопада у Генштабі повідомили, що ракети "Фламінго", "Барс" і "Лютий" уразили низку важливих об'єктів в Росії та на окупованих територіях.
Водночас ЗМІ писали, що українська ракета "Фламінго" удвічі потужніша за американські Tomahawk. Її дальність — 3000 кілометри.