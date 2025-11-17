Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

Фінський президент Александр Стубб заявив, що наразі не бачить реальних умов для оголошення перемир'я чи початку мирних переговорів у найближчі місяці. Він підкреслив, що Захід не повинен послаблювати підтримку України через корупційні скандали та зауважив, що було б позитивно, якби певний прогрес у переговорах з'явився хоча б до березня.

Прогнози фінського лідера щодо переговорів з Росією та завершення війни в Україні;

Нові успіхи українських дронів і розширення їхнього виробництва, а також запровадження "е-балів" для військових.

Ситуація на фронті та збільшення випадків СЗЧ у війську.

Кадрозі зміни в Кабінеті міністрів, а також запровадження нових видів державної допомоги для родин із дітьми "єЯсла" та "єСадок".

Підтримка міжнародних партнерів та імпорт газу для України з Греції.

командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;

експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;

полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;

голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;

міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.

Нагадаємо, Україна та Греція уклали угоду щодо постачання газу в зимовий період.

А також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна прагне стати світовим лідером з виробництва дронів.