Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

Фінський президент Александр Стубб заявив, що наразі не бачить реальних умов для оголошення перемир'я чи початку мирних переговорів у найближчі місяці. Він підкреслив, що Захід не повинен послаблювати підтримку України через корупційні скандали та зауважив, що було б позитивно, якби певний прогрес у переговорах з'явився хоча б до березня.
Про що ефір
Серед головних тем ранкового ефіру:
- Прогнози фінського лідера щодо переговорів з Росією та завершення війни в Україні;
- Нові успіхи українських дронів і розширення їхнього виробництва, а також запровадження "е-балів" для військових.
- Ситуація на фронті та збільшення випадків СЗЧ у війську.
- Кадрозі зміни в Кабінеті міністрів, а також запровадження нових видів державної допомоги для родин із дітьми "єЯсла" та "єСадок".
- Підтримка міжнародних партнерів та імпорт газу для України з Греції.
Гості ефіру
Сьогодні у студії говоритимуть на актуальні теми:
- командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
- експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
- полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;
- голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;
- міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
- заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.
Нагадаємо, Україна та Греція уклали угоду щодо постачання газу в зимовий період.
А також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна прагне стати світовим лідером з виробництва дронів.