Україна
Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE
Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025 р. 07:58

Text

16 листопада 2025
Text

12:56 Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

14 листопада 2025
Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Фінський президент Александр Стубб заявив, що наразі не бачить реальних умов для оголошення перемир'я чи початку мирних переговорів у найближчі місяці. Він підкреслив, що Захід не повинен послаблювати підтримку України через корупційні скандали та зауважив, що було б позитивно, якби певний прогрес у переговорах з'явився хоча б до березня.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Серед головних тем ранкового ефіру:

  • Прогнози фінського лідера щодо переговорів з Росією та завершення війни в Україні;
  • Нові успіхи українських дронів і розширення їхнього виробництва, а також  запровадження "е-балів" для військових.
  • Ситуація на фронті та збільшення випадків СЗЧ у війську.
  • Кадрозі зміни в Кабінеті міністрів, а також запровадження нових видів державної допомоги для родин із дітьми "єЯсла" та "єСадок".
  • Підтримка міжнародних партнерів та імпорт газу для України з Греції.

Гості ефіру

Сьогодні у студії говоритимуть на актуальні теми:

  • командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський;
  • голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк;
  • міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк.

Нагадаємо, Україна та Греція уклали угоду щодо постачання газу в зимовий період.

А також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна прагне стати світовим лідером з виробництва дронів.

