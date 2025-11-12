Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

Якщо ви створюєте цінність, звернення по вищу оплату — це турбота про власний розвиток і про стабільність бізнесу. Керівник не читає думок: дайте йому шанс побачити ваш внесок і вчасно вас втримати. Часто талановиті люди "розчиняються" у компаніях, ображаються на низьку зарплату й втрачають роботу мрії лише тому, що уникали відвертої розмови. Зрілість — це вміння виходити на конструктивний діалог.

Як попросити підвищення: покрокова схема (7 кроків)

Ось мій робочий алгоритм, яким користуюся сама й даю клієнтам: простий, чесний і без маніпуляцій. Він допомагає говорити мовою цінності, а не емоцій, і спокійно домовлятися про гроші.

Крок 1. Розкладіть результати по полицях

Чесно проаналізуйте, які цілі виконали й який бізнес-ефект дали: цифри, відгуки клієнтів, успішні проєкти, зекономлені кошти чи зростання виручки. Зберіть це в короткий one‑pager.

Крок 2. Вивчіть ринок

Підкріпіть позицію аналітикою: огляди зарплат, дані рекрутингових платформ, бенчмарки по вашій ролі та рівню. Ви прийшли не "просити", а говорити мовою фактів.

Крок 3. Складіть сценарій розмови

Підготуйте три блоки: причина звернення (чому саме зараз), досягнення (3–5 маркерів із цифрами) і конкретна пропозиція (сума або діапазон і логіка).

Крок 4. Оберіть момент і формат

Ідеально — після завершення важливого проєкту або під час планового performance review. Коли можливо, обирайте особисту зустріч: вона дає більше простору для нюансів і живої реакції.

Крок 5. Говоріть мовою цінності, а не скарг

Уникайте ультиматумів ("усе подорожчало — підніміть зарплату"). Формулюйте так: "За останні шість місяців я взяла на себе додаткову відповідальність і закрила критичний проєкт. Пропоную переглянути моє винагородження відповідно до внеску".

Крок 6. Якщо чуєте "Поки що ні"

Запитайте: "Яких критеріїв мені бракує, щоб отримати підвищення?" Узгодьте план і дату проміжного перегляду через 3–6 місяців. Підсумуйте домовленості письмово — це збереже рамку діалогу.

Крок 7. Тренування й фіксація

Проговоріть сценарій уголос (перед дзеркалом чи з другом). Після зустрічі надішліть короткий follow‑up із підсумками та наступними кроками.

Типові пастки — і як їх оминути

Пасивна мотивація. Фрази на кшталт "побачив вакансію, вирішив спробувати" звучать як байдужість. Краще коротко поясніть, чому саме ця компанія, продукт чи ринок вам близькі — і що ви вже зробили, аби розібратися.

Список скілів без цінності. Просто "налаштовувала CRM" ні про що не каже. Додайте бізнес‑наслідок: "за три місяці зросла частка повторних покупок на 12%". Конкретика знімає сумніви.

Розпливчаста самопрезентація. Щоб не губитися, тримайте в голові формулу STAR + ROI: ситуація — завдання — дія — результат — що хочу масштабувати в новій ролі. Дві‑три хвилини — і у рекрутера є цілісна картинка.

Ігнорування культурного фіту. Майже половина ранніх звільнень трапляється через невідповідність культурі. Покажіть, як вам заходять їхні робочі ритуали: темп рішень, фідбек, ступінь автономії. Запитайте: "Які командні звички у вас найцінніші?"

Негатив про попередніх роботодавців. Говоріть про досвід, а не про людей: "Висновок: мені заходить швидкий цикл рішень і широка зона відповідальності". Це доросла позиція і для вас, і для інтерв’юера.

Що робити далі

Спробуйте цю схему вже на найближчому one‑on‑one. Вона переводить розмову з площини "прохання" у стратегічну дискусію про ваш внесок і роль. А коли спробуєте — дайте знати, як спрацювало. Тут говоримо про кар’єру та HR без "води": підписуйтесь і ставте питання — відповім практичними інструментами.

