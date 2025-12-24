Відео
Україна
Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час
Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

24 грудня 2025 р. 19:00

Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко розповів, чого досягнув Київ за 2025 рік, ефективність міської влади та які виклики постануть перед столицею в новому році. Також нардеп торкнувся й теми бюджету на 2026 рік.

Про це та не тільки дивіться в ефірі "Київський час".

Про що інтерв'ю з Андрієм Вітренком

В ефірі проєкту "Київський час" разом із Андрієм Вітренком обговоримо такі теми:

  • бюджет Києва, видатки на освіту, фінансування транспорту;
  • метро на Виноградар: коли відкриття, та ситуація з тунелем "Деміївська-Либідська";
  • соціальна підтримка киян, житлово-комунальне господарство тарифи;
  • енергогенерація та міні-ТЕЦ;
  • протистояння мера Віталія Кличка і голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка;
  • мобільні укриття в Києві;
  • місцеві вибори;
  • скандал навколо пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову;
  • побажання для Київської влади.

Нагадаємо, що нещодавно Вітренко оцінив роботу Київради та назвав головні проблеми.

Також депутати Київради ухвалили рішення про бюджет Києва на наступний рік на рівні понад 106 млрд гривень. Відомо, як розподілять кошти.

