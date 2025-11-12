Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Если вы создаете ценность, обращение за более высокой оплатой — это забота о собственном развитии и о стабильности бизнеса. Руководитель не читает мыслей: дайте ему шанс увидеть ваш вклад и вовремя вас удержать. Часто талантливые люди "растворяются" в компаниях, обижаются на низкую зарплату и теряют работу мечты только потому, что избегали откровенного разговора. Зрелость — это умение выходить на конструктивный диалог.

Как попросить повышение: пошаговая схема (7 шагов)

Вот мой рабочий алгоритм, которым пользуюсь сама и даю клиентам: простой, честный и без манипуляций. Он помогает говорить на языке ценности, а не эмоций, и спокойно договариваться о деньгах.

Шаг 1. Разложите результаты по полкам

Честно проанализируйте, какие цели выполнили и какой бизнес-эффект дали: цифры, отзывы клиентов, успешные проекты, сэкономленные средства или рост выручки. Соберите это в короткий one-pager.

Шаг 2. Изучите рынок

Подкрепите позицию аналитикой: обзоры зарплат, данные рекрутинговых платформ, бенчмарки по вашей роли и уровню. Вы пришли не "просить", а говорить языком фактов.

Шаг 3. Составьте сценарий разговора

Подготовьте три блока: причина обращения (почему именно сейчас), достижения (3-5 маркеров с цифрами) и конкретное предложение (сумма или диапазон и логика).

Шаг 4. Выберите момент и формат

Идеально - после завершения важного проекта или во время планового performance review. Когда возможно, выбирайте личную встречу: она дает больше пространства для нюансов и живой реакции.

Шаг 5. Говорите на языке ценности, а не жалоб

Избегайте ультиматумов ("все подорожало — поднимите зарплату"). Формулируйте так: "За последние шесть месяцев я взяла на себя дополнительную ответственность и закрыла критический проект. Предлагаю пересмотреть мое вознаграждение в соответствии с вкладом".

Шаг 6. Если слышите "Пока нет"

Спросите: "Каких критериев мне не хватает, чтобы получить повышение?" Согласуйте план и дату промежуточного пересмотра через 3-6 месяцев. Подытожите договоренности письменно — это сохранит рамку диалога.

Шаг 7. Тренировка и фиксация

Проговорите сценарий вслух (перед зеркалом или с другом). После встречи отправьте короткий follow-up с итогами и следующими шагами.

Типичные ловушки — и как их обойти

Пассивная мотивация. Фразы вроде "увидел вакансию, решил попробовать" звучат как равнодушие. Лучше коротко объясните, почему именно эта компания, продукт или рынок вам близки — и что вы уже сделали, чтобы разобраться.

Список скиллов без ценности. Просто "настраивала CRM" ни о чем не говорит. Добавьте бизнес-последствие: "за три месяца выросла доля повторных покупок на 12%". Конкретика снимает сомнения.

Расплывчатая самопрезентация. Чтобы не теряться, держите в голове формулу STAR+ROI: ситуация — задача — действие — результат — что хочу масштабировать в новой роли. Две-три минуты — и у рекрутера есть целостная картинка.

Игнорирование культурного фита. Почти половина ранних увольнений случается из-за несоответствия культуре. Покажите, как вам заходят их рабочие ритуалы: темп решений, фидбек, степень автономии. Спросите: "Какие командные привычки у вас самые ценные?"

Негатив о предыдущих работодателях. Говорите об опыте, а не о людях: "Вывод: мне заходит быстрый цикл решений и широкая зона ответственности". Это взрослая позиция и для вас, и для интервьюера.

Что делать дальше

Попробуйте эту схему уже на ближайшем one-on-one. Она переводит разговор из плоскости "просьбы" в стратегическую дискуссию о вашем вкладе и роли. А когда попробуете — дайте знать, как сработало. Здесь говорим о карьере и HR без "воды": подписывайтесь и задавайте вопросы — отвечу практическими инструментами.

Ранее Юлия рассказывала о 5 ошибках на собеседовании — как не потерять оффер.

Читайте и смотрите видео Юлии Потаповой о Профессиональном выгорании — как распознать и что делать