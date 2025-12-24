Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE arrow
Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

24 декабря 2025 г. 17:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025
Text

18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2025
Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025
Text

18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение из 20 пунктов могут вынести на всеукраинский референдум и ратификацию Верховной Рады. По словам главы государства, самым сложным пунктом "мирного плана" является вопрос территорий.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

Президент отметил, что проект мирного соглашения предусматривает фиксацию линии соприкосновения по принципу "стоим, где стоим" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о месте расположения войск на дату соглашения.

В то же время Россия должна вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, чтобы документ вступил в силу. Зато РФ настаивает, чтобы Украина вышла из Донецкой области.

В свою очередь США предлагают создать в Донецкой области свободную экономическую зону, что будет рассматриваться на референдуме.

Кто в студии Новини.LIVE

Свои мысли по вышеупомянутой теме выскажут:

  • Руслан Горбенко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
  • Михаил Свищо, аналитик рынка природного газа
  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Напомним, что Зеленский раскрыл содержание мирного соглашения из 20 пунктов, которое также дополняет ряд других документов. Этот проект Украина разрабатывает вместе с США и РФ.

Также президент объяснил, что будет с мобилизацией в случае подписания мирного соглашения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:27 Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

18:23 Зеленский наградил лауреатов премии имени Бориса Патона - видео

Text

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

17:40 Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

17:37 Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:36 Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

17:35 Нацкешбек заработал в новых сетях — где можно заплатить картой

17:25 Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

17:08 Загрязнение моря в Одессе — какие последствия для экологии

17:05 Не только в квартире — где строго запрещено шуметь после 22:00

18:27 Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

18:23 Зеленский наградил лауреатов премии имени Бориса Патона - видео

17:40 Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

17:37 Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

17:36 Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Нацкешбек заработал в новых сетях — где можно заплатить картой

17:25 Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

17:08 Загрязнение моря в Одессе — какие последствия для экологии

17:05 Не только в квартире — где строго запрещено шуметь после 22:00

17:03 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым — видео

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

Text

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

23 декабря
Text

18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

24 декабря 2025 г. 13:26
Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

24 декабря 2025 г. 8:00
Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

23 декабря 2025 г. 18:11
Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

23 декабря 2025 г. 13:00
Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025 г. 8:00
Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

22 декабря 2025 г. 18:09
В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

22 декабря 2025 г. 13:00
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации