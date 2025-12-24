Президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение из 20 пунктов могут вынести на всеукраинский референдум и ратификацию Верховной Рады. По словам главы государства, самым сложным пунктом "мирного плана" является вопрос территорий.
Президент отметил, что проект мирного соглашения предусматривает фиксацию линии соприкосновения по принципу "стоим, где стоим" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о месте расположения войск на дату соглашения.
В то же время Россия должна вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, чтобы документ вступил в силу. Зато РФ настаивает, чтобы Украина вышла из Донецкой области.
В свою очередь США предлагают создать в Донецкой области свободную экономическую зону, что будет рассматриваться на референдуме.
Напомним, что Зеленский раскрыл содержание мирного соглашения из 20 пунктов, которое также дополняет ряд других документов. Этот проект Украина разрабатывает вместе с США и РФ.
Также президент объяснил, что будет с мобилизацией в случае подписания мирного соглашения.