Україна
Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час
Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

24 декабря 2025 г. 19:00

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2025
18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря 2025
18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко рассказал, чего достиг Киев за 2025 год, эффективность городской власти и какие вызовы встанут перед столицей в новом году. Также нардеп затронул и тему бюджета на 2026 год.

Об этом и не только смотрите в эфире "Київський час".

О чем интервью с Андреем Витренко

В эфире проекта "Київський час" вместе с Андреем Витренко обсудим такие темы:

  • бюджет Киева, расходы на образование, финансирование транспорта;
  • метро на Виноградарь: когда открытие, и ситуация с тоннелем "Демеевская-Лыбедская";
  • социальная поддержка киевлян, жилищно-коммунальное хозяйство тарифы;
  • энергогенерация и мини-ТЭЦ;
  • противостояние мэра Виталия Кличко и главы городской военной администрации Тимура Ткаченко;
  • мобильные укрытия в Киеве;
  • местные выборы;
  • скандал вокруг памятника русскому писателю Михаилу Булгакову;
  • пожелания для Киевской власти.

Напомним, что недавно Витренко оценил работу Киевсовета и назвал главные проблемы.

Также депутаты Киевсовета приняли решение о бюджете Киева на следующий год на уровне более 106 млрд гривен. Известно, как распределят средства.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

18:52 Историческое изменение — какое нововведение ждет Украину в январе

18:27 Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

18:23 Зеленский наградил лауреатов премии имени Бориса Патона — видео

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

17:40 Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

17:37 Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

17:36 Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

17:35 Нацкешбек заработал в новых сетях — где можно заплатить картой

17:25 Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

18:52 Историческое изменение — какое нововведение ждет Украину в январе

18:27 Орешник в Беларуси — Украина с партнерами готовят ответ

18:23 Зеленский наградил лауреатов премии имени Бориса Патона — видео

17:40 Отказ РФ от перемирия на Рождество — Зеленский сделал заявление

17:37 Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

17:36 Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

17:35 Нацкешбек заработал в новых сетях — где можно заплатить картой

17:25 Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

17:08 Загрязнение моря в Одессе — какие последствия для экологии

17:05 Не только в квартире — где строго запрещено шуметь после 22:00

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

17:55 Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

