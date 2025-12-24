Депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко рассказал, чего достиг Киев за 2025 год, эффективность городской власти и какие вызовы встанут перед столицей в новом году. Также нардеп затронул и тему бюджета на 2026 год.
Об этом и не только смотрите в эфире "Київський час".
О чем интервью с Андреем Витренко
В эфире проекта "Київський час" вместе с Андреем Витренко обсудим такие темы:
- бюджет Киева, расходы на образование, финансирование транспорта;
- метро на Виноградарь: когда открытие, и ситуация с тоннелем "Демеевская-Лыбедская";
- социальная поддержка киевлян, жилищно-коммунальное хозяйство тарифы;
- энергогенерация и мини-ТЭЦ;
- противостояние мэра Виталия Кличко и главы городской военной администрации Тимура Ткаченко;
- мобильные укрытия в Киеве;
- местные выборы;
- скандал вокруг памятника русскому писателю Михаилу Булгакову;
- пожелания для Киевской власти.
Напомним, что недавно Витренко оценил работу Киевсовета и назвал главные проблемы.
Также депутаты Киевсовета приняли решение о бюджете Киева на следующий год на уровне более 106 млрд гривен. Известно, как распределят средства.