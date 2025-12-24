Депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко рассказал, чего достиг Киев за 2025 год, эффективность городской власти и какие вызовы встанут перед столицей в новом году. Также нардеп затронул и тему бюджета на 2026 год.

Об этом и не только смотрите в эфире "Київський час".

О чем интервью с Андреем Витренко

В эфире проекта "Київський час" вместе с Андреем Витренко обсудим такие темы:

бюджет Киева, расходы на образование, финансирование транспорта;

метро на Виноградарь: когда открытие, и ситуация с тоннелем "Демеевская-Лыбедская";

социальная поддержка киевлян, жилищно-коммунальное хозяйство тарифы;

энергогенерация и мини-ТЭЦ;

противостояние мэра Виталия Кличко и главы городской военной администрации Тимура Ткаченко;

мобильные укрытия в Киеве;

местные выборы;

скандал вокруг памятника русскому писателю Михаилу Булгакову;

пожелания для Киевской власти.

Напомним, что недавно Витренко оценил работу Киевсовета и назвал главные проблемы.

Также депутаты Киевсовета приняли решение о бюджете Киева на следующий год на уровне более 106 млрд гривен. Известно, как распределят средства.