Президент Володимир Зеленський заявив, що мирну угоду з 20 пунктів можуть винести на всеукраїнський референдум і ратифікацію Верховної Ради. За словами глави держави, найскладнішим пунктом "мирного плану" є питання територій.

Президент зазначив, що проєкт мирної угоди передбачає фіксацію лінії зіткнення за принципом "стоїмо, де стоїмо" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Йдеться про місце розташування військ на дату угоди.

Водночас Росія повинна вивести своїх військових із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей, щоб документ набув чинності. Натомість РФ наполягає, щоб Україна вийшла з Донеччини.

Своєю чергою США пропонують створити в Донецькій області вільну економічну зону, що буде розглядатися на референдумі.

Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Михайло Свищо, аналітик ринку природного газу

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Нагадаємо, що Зеленський розкрив зміст мирної угоди з 20 пунктів, яку також доповнює низка інших документів. Цей проєкт Україна розробляэ разом із США та РФ.

Також президент пояснив, що буде з мобілізацією в разі підписання мирної угоди.