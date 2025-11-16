Відео
Відео

Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір
Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

16 листопада 2025 р. 12:56

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, прибув в Афіни, Греція. Там у нього заплановані переговори.

Подивитися прямий ефір з Греції можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зеленський в Греції

Глава держави зустрінеться з лідером Греції Костянтином Тасуласом, а також премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.

А 18 листопада український лідер відвідає Іспанію, де візьме участь в Конгресі депутатів.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

