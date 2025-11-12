Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час arrow
Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

12 листопада 2025 р. 19:59

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025
Text

18:02 Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Text

08:00 CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Після ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі у Києві зникли світло та тепло. Як нині живе столиця, що робить влада, аби відновити енергопостачання, і чого чекати далі — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 12 листопада о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Як живе столиця під час масштабних блекаутів;
  • Чи вплинув корупційний скандал в енергетиці на захист київських споруд;
  • Чи могло бути інакше — і що чекати далі;

Раніше ми інформували про графіки відключень світла на Київщині у четвер, 13 листопада.

Також ми розповідали, що необхідно обов'язково робити перед відключенням світла.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:46 Графіки відключень в Одесі — як діятимуть завтра

20:25 У МЗС заявили, що РФ намагалася спровокувати українців у Стамбулі

20:12 Вибиті вікна внаслідок атак — чи можна встановити за єВідновлення

20:06 Після відставки Гринчук — хто тимчасово очолить Міненерго

20:03 Різкі зміни погоди — чи очікувати завтра сніг в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Після операції відправили на фронт — як отримати ВЛК та допомогу

Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

19:56 Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Фурсенку

19:55 Зірка збірної Франції виділив українського футболіста

19:52 ВАКС арештував фігурантку справи про корупцію в енергетиці

20:46 Графіки відключень в Одесі — як діятимуть завтра

20:25 У МЗС заявили, що РФ намагалася спровокувати українців у Стамбулі

20:12 Вибиті вікна внаслідок атак — чи можна встановити за єВідновлення

20:06 Після відставки Гринчук — хто тимчасово очолить Міненерго

20:03 Різкі зміни погоди — чи очікувати завтра сніг в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Після операції відправили на фронт — як отримати ВЛК та допомогу

19:56 Корупція в енергетиці — суд обрав запобіжний захід Фурсенку

19:55 Зірка збірної Франції виділив українського футболіста

19:52 ВАКС арештував фігурантку справи про корупцію в енергетиці

19:48 Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2025 р. 18:13
Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

12 листопада 2025 р. 13:28
Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2025 р. 08:00
Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2025 р. 18:19
Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

11 листопада 2025 р. 13:06
РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025 р. 08:00
Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

10 листопада 2025 р. 18:02
Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

10 листопада 2025 р. 13:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації