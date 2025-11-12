Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Після ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі у Києві зникли світло та тепло. Як нині живе столиця, що робить влада, аби відновити енергопостачання, і чого чекати далі — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 12 листопада о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Як живе столиця під час масштабних блекаутів;

Чи вплинув корупційний скандал в енергетиці на захист київських споруд;

Чи могло бути інакше — і що чекати далі;

