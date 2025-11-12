Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Киевское время

После ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре в Киеве исчезли свет и тепло. Как сейчас живет столица, что делает власть, чтобы восстановить энергоснабжение, и чего ждать дальше — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 12 ноября в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Как живет столица во время масштабных блэкаутов;

Повлиял ли коррупционный скандал в энергетике на защиту киевских сооружений;

Могло ли быть иначе — и что ждать дальше;

