Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Киевское время

Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Киевское время

12 ноября 2025 г. 19:59

После ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре в Киеве исчезли свет и тепло. Как сейчас живет столица, что делает власть, чтобы восстановить энергоснабжение, и чего ждать дальше — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 12 ноября в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Как живет столица во время масштабных блэкаутов;
  • Повлиял ли коррупционный скандал в энергетике на защиту киевских сооружений;
  • Могло ли быть иначе — и что ждать дальше;

Ранее мы информировали о графиках отключений света на Киевщине в четверг, 13 ноября.

Также мы рассказывали, что необходимо обязательно делать перед отключением света.

Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

12 ноября 2025 г. 18:13
Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

12 ноября 2025 г. 13:28
Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2025 г. 8:00
Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2025 г. 18:19
Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

11 ноября 2025 г. 13:06
РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025 г. 8:00
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10

