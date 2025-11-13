Відео
Україна
Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE
Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

13 листопада 2025 р. 18:15

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на лінії фронту залишається складною. Він назвав сім міст, поблизу яких наразі тривають найзапекліші бої.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 13 листопада. 

Про що ефір

Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу збройних сил Франції генералом Фабʼєном Мандоном. Після цього діалогу він заявив, що ситуація на лінії фронту залишається складною.

За словами головнокомандувача, найзапекліші бої тривають на кількох напрямках: Куп'янськ, Лиман, Сіверськ, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград та Гуляйполе. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Руслан Горбенко — міжнародний експерт;
  • Валентин Наливайченко — народний депутат від "Батьківщини";
  • Денис Ярославський — начальник підготовки за кордоном управління штурмових військ ЗСУ;
  • Ігор Ліпсіц — доктор економічних наук;
  • Іван Плачков — міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.).

Нагадаємо, раніше військовий розкрив тактику росіян під час штурмів. Вони влаштовують масовані хвильові атаки. 

Крім того, 12 листопада Сирський повідомив, що РФ захопила три населені пункти на Запоріжжі. Окупанти використовують для інфільтрації між українськими позиціями погодні умови.

