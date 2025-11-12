Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо запровадження санкцій проти кількох осіб. Серед них — бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Корупційний скандал в енергетиці продовжує набирати обертів. Уряд запроваджує санкції проти фігурантів схеми, зокрема бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Крім того, міністра юстиції Германа Галущенка уло відсторонено від роботи, а міністерка економіки Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Гості ефіру

Сьогодні в ефірі програми

Сергій Ауслендер, журналіст;

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;

Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Галущенка та Гринчук на тлі корупційного скандалу.

А також стало відомо, як Тимур Міндіч виїхав з України під час війни.