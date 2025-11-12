Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо запровадження санкцій проти кількох осіб. Серед них — бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.
Про що ефір
Корупційний скандал в енергетиці продовжує набирати обертів. Уряд запроваджує санкції проти фігурантів схеми, зокрема бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Крім того, міністра юстиції Германа Галущенка уло відсторонено від роботи, а міністерка економіки Світлана Гринчук написала заяву про відставку.
Гості ефіру
Сьогодні в ефірі програми
- Сергій Ауслендер, журналіст;
- Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
- Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
- Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Галущенка та Гринчук на тлі корупційного скандалу.
А також стало відомо, як Тимур Міндіч виїхав з України під час війни.