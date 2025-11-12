Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE arrow
Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2025 р. 18:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025
Text

18:02 Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Text

08:00 CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2025
Text

21:13 Допомога українцям та житло ВПО — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо запровадження санкцій проти кількох осіб. Серед них — бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Корупційний скандал в енергетиці продовжує набирати обертів. Уряд запроваджує санкції проти фігурантів схеми, зокрема бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Крім того, міністра юстиції Германа Галущенка уло відсторонено від роботи, а міністерка економіки Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Гості ефіру

Сьогодні в ефірі програми

  • Сергій Ауслендер, журналіст;
  • Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
  • Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Галущенка та Гринчук на тлі корупційного скандалу.

А також стало відомо, як Тимур Міндіч виїхав з України під час війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:23 Українцям надходять листи від податкової — що з ними не так

18:22 Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

18:15 Статус біженця в Польщі можуть забрати — в чому причина

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

18:12 Обстріл Одеси дронами у середу — стали відомі наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 У РФ заявили про готовність до переговорів з Україною

17:55 Ворог користується туманом — військовий про ситуацію на полі бою

17:53 На "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента — САП

17:53 Уряд вніс до Ради подання про звільненнях двох міністрів

17:38 Збірна України U-19 розгромно перемогла у відборі на Євро-2026

18:23 Українцям надходять листи від податкової — що з ними не так

18:22 Де та коли вимикатимуть світло завтра — графіки Укренерго

18:15 Статус біженця в Польщі можуть забрати — в чому причина

18:12 Обстріл Одеси дронами у середу — стали відомі наслідки

18:00 У РФ заявили про готовність до переговорів з Україною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Ворог користується туманом — військовий про ситуацію на полі бою

17:53 На "плівках Міндіча" фігурує прізвище президента — САП

17:53 Уряд вніс до Ради подання про звільненнях двох міністрів

17:38 Збірна України U-19 розгромно перемогла у відборі на Євро-2026

17:35 Штрафи за ухилення від мобілізації — чи скасують після війни

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

11 листопада
Text

18:19 Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

12 листопада 2025 р. 13:28
Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

Запеклі бої в Запоріжжі й під Покровськом — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2025 р. 08:00
Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Німеччина збільшить допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2025 р. 18:19
Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

Трамп вважає, що Третьої світової не буде — ефір День.LIVE

11 листопада 2025 р. 13:06
РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

РФ стягує 150 тисяч росіян оточити Покровськ — ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2025 р. 08:00
Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

Операція НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики — Вечір.LIVE

10 листопада 2025 р. 18:02
Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

Генштаб ЗСУ відповів про ситуацію в Покровську — ефір День.LIVE

10 листопада 2025 р. 13:10
CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

CША зупинили постачання зброї в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації