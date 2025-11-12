Видео
Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

12 ноября 2025 г. 18:13

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Совет национальной безопасности и обороны предложения о введении санкций против нескольких лиц. Среди них — бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Коррупционный скандал в энергетике продолжает набирать обороты. Правительство вводит санкции против фигурантов схемы, в частности бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Кроме того, министр юстиции Герман Галущенко уло отстранен от работы, а министр экономики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Гости эфира

Сегодня в эфире программы

  • Сергей Ауслендер, журналист;
  • Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;
  • Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал отставку Галущенко и Гринчук на фоне коррупционного скандала.

А также стало известно, как Тимур Миндич уехал из Украины во время войны.

