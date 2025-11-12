Орбан заявив про можливу зустріч Трампа і Путіна — ефір День.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч лідера США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним перебуває на порядку денному. За його словами, це питання вже обговорюють.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 12 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

Надзвичайний і Повноважний Посол Андрій Веселовський;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України Микита Клименко;

адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014-2016 роки) Тетяна Козаченко;

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп пояснив, чому не проводить зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також ми інформували, що під час нещодавньої зустрічі Трамп і Орбан говорили про повномасштабну війну Росії проти України.