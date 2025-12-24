Відео
Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

24 грудня 2025 р. 13:26

Президент України Володимир Зеленський презентував документ-основу про закінчення війни. У Раді планують закрити "освітні лазівки", які дозволяють чоловікам ухилятися від мобілізації.

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 24 грудня

Запрошені гості:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Дмитро Плетенчук — речник ВМС ЗСУ;
  • Єгор Чечеринда — військовослужбовець, журналіст;
  • Єгор Брайлян — журналіст-міжнародник;
  • Іван Семиліт — синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру;
  • Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;
  • Вікторія Гончаренко — дієтолог, нутриціолог, лікар-ендокринолог.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер розповів, що для перемир’я в Україні підготували чотири документи.

Також в ЗСУ розкритикував публічні заяви про "дати завершення війни".

