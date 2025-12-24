Президент України Володимир Зеленський презентував документ-основу про закінчення війни. У Раді планують закрити "освітні лазівки", які дозволяють чоловікам ухилятися від мобілізації.
Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 24 грудня
Запрошені гості:
- Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
- Дмитро Плетенчук — речник ВМС ЗСУ;
- Єгор Чечеринда — військовослужбовець, журналіст;
- Єгор Брайлян — журналіст-міжнародник;
- Іван Семиліт — синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру;
- Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;
- Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;
- Вікторія Гончаренко — дієтолог, нутриціолог, лікар-ендокринолог.
Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер розповів, що для перемир’я в Україні підготували чотири документи.
Також в ЗСУ розкритикував публічні заяви про "дати завершення війни".