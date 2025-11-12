Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE arrow
Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

12 ноября 2025 г. 13:28

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:28 Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025
Text

18:02 Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Text

13:10 Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Text

08:00 США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2025
Text

21:13 Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:09 Украина начнет производство Gripen — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидера США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным находится на повестке дня. По его словам, этот вопрос уже обсуждают.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 12 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины и НАН Украины Никита Клименко;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции (2014-2016 годы) Татьяна Козаченко;
  • Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, что недавно Дональд Трамп объяснил, почему не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы информировали, что во время недавней встречи Трамп и Орбан говорили о полномасштабной войне России против Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:49 Наступление на юг — Силы обороны Украины берегут бойцов

14:35 Санкционное давление ослабляет военную машину РФ — Зеленский

14:32 Нормы жилья в Украине — сколько квадратов должно быть на семью

14:30 Премии и доплаты в 100 тыс. грн — кто получит в ВСУ в декабре

14:24 Нужен ли домашний телефон в 2025 году — преимущества и недостатки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:16 В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно

14:15 Подготовка заранее — что нужно сделать перед отключением света

14:10 Нелегальные дрова — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году

14:06 Дело Мидас — суд избрал меру пресечения Басову

14:01 Басов отрицает связи с Миндичем — что сказал в суде

14:49 Наступление на юг — Силы обороны Украины берегут бойцов

14:35 Санкционное давление ослабляет военную машину РФ — Зеленский

14:32 Нормы жилья в Украине — сколько квадратов должно быть на семью

14:30 Премии и доплаты в 100 тыс. грн — кто получит в ВСУ в декабре

14:24 Нужен ли домашний телефон в 2025 году — преимущества и недостатки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:16 В Одессе прогремел мощный взрыв — что известно

14:15 Подготовка заранее — что нужно сделать перед отключением света

14:10 Нелегальные дрова — могут ли оштрафовать покупателя в 2025 году

14:06 Дело Мидас — суд избрал меру пресечения Басову

14:01 Басов отрицает связи с Миндичем — что сказал в суде

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

Text

13:28 Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

11 ноября
Text

18:19 Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

Ожесточенные бои в Запорожье и под Покровском — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2025 г. 8:00
Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия увеличит помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2025 г. 18:19
Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

Трамп считает, что Третьей мировой не будет — эфир День.LIVE

11 ноября 2025 г. 13:06
РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

РФ стягивает 150 тысяч окружить Покровск — эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2025 г. 8:00
Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

Операция НАБУ по делу коррупции в сфере энергетики — Вечір.LIVE

10 ноября 2025 г. 18:02
Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

Генштаб ВСУ ответил о ситуации в Покровске — эфир День.LIVE

10 ноября 2025 г. 13:10
США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

США остановили поставки оружия в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2025 г. 8:00
Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Помощь украинцам и жилье ВПЛ — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

7 ноября 2025 г. 21:13

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации