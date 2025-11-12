Орбан заявил о возможной встрече Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидера США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным находится на повестке дня. По его словам, этот вопрос уже обсуждают.

Напомним, что недавно Дональд Трамп объяснил, почему не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы информировали, что во время недавней встречи Трамп и Орбан говорили о полномасштабной войне России против Украины.