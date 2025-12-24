Президент Украины Владимир Зеленский презентовал документ-основу об окончании войны. В Раде планируют закрыть "образовательные лазейки", которые позволяют мужчинам уклоняться от мобилизации.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 24 декабря

Приглашенные гости:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Дмитрий Плетенчук — представитель ВМС ВСУ;

Егор Чечеринда — военнослужащий, журналист;

Егор Брайлян — журналист-международник;

Иван Семилит — синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра;

Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;

Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;

Виктория Гончаренко — диетолог, нутрициолог, врач-эндокринолог.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что для перемирия в Украине подготовили четыре документа.

Также в ВСУ раскритиковал публичные заявления о "датах завершения войны".