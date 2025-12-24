Президент Украины Владимир Зеленский презентовал документ-основу об окончании войны. В Раде планируют закрыть "образовательные лазейки", которые позволяют мужчинам уклоняться от мобилизации.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 24 декабря
Приглашенные гости:
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Дмитрий Плетенчук — представитель ВМС ВСУ;
- Егор Чечеринда — военнослужащий, журналист;
- Егор Брайлян — журналист-международник;
- Иван Семилит — синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра;
- Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;
- Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
- Виктория Гончаренко — диетолог, нутрициолог, врач-эндокринолог.
Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что для перемирия в Украине подготовили четыре документа.
Также в ВСУ раскритиковал публичные заявления о "датах завершения войны".