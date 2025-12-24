Видео
Україна
Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

24 декабря 2025 г. 13:26

13:26 Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

08:00 Украина получила документы о завершении войны — эфир Ранок.LIVE

18:11 Документы о завершении войны уже сформированы — эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал документ-основу об окончании войны. В Раде планируют закрыть "образовательные лазейки", которые позволяют мужчинам уклоняться от мобилизации.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 24 декабря

Приглашенные гости:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Дмитрий Плетенчук — представитель ВМС ВСУ;
  • Егор Чечеринда — военнослужащий, журналист;
  • Егор Брайлян — журналист-международник;
  • Иван Семилит — синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра;
  • Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;
  • Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
  • Виктория Гончаренко — диетолог, нутрициолог, врач-эндокринолог.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что для перемирия в Украине подготовили четыре документа.

Также в ВСУ раскритиковал публичные заявления о "датах завершения войны".

